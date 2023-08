Esplosione di Rabbia a Santa Margherita: Lite tra Vicini Finisce in Bagno di Sangue

Una Serata Funesta a Santa Margherita Ligure

Nella serata di sabato 19 agosto, la tranquilla località di Santa Margherita Ligure (Genova) è stata scossa da un tragico evento. Una disputa tra vicini di casa ha avuto come esito fatale la morte di un giovane di 35 anni, Alessio Grana.

Le Dinamiche dell’Incidente

La lite è esplosa in un condominio tra Alessio e un suo vicino, un italiano di 58 anni. Il conflitto verbale, le cui cause restano ancora oscure, è degenerato in una rissa fisica con esiti tragici.

La Sequenza degli Eventi:

Dalla ricostruzione dei fatti, pare che Alessio, presumibilmente alterato, si fosse presentato davanti all’abitazione del vicino, aggredendolo con un bastone.

In risposta, il 58enne avrebbe estratto un coltello, ferendo gravemente Alessio al torace. Successivamente, ha allertato i soccorsi.

La squadra dei carabinieri della compagnia di Santa Margherita e del nucleo investigativo di Genova è intervenuta sul posto, arrestando il 58enne.

L’Indagine in Corso

Nonostante l’arresto, restano molte domande senza risposta. La dinamica precisa dell’accaduto e le cause dell’alterco sono ancora al vaglio degli investigatori. L’aggressore, dopo aver ricevuto le cure mediche al pronto soccorso di Lavagna, è stato interrogato sia dai carabinieri che dal magistrato di turno. Il motivo esatto che ha scatenato questo tragico epilogo è ancora da chiarire.