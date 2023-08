Esplosivo scoop estivo! Anna Tatangelo: le rivelazioni shock degli amici sconvolgono l’Italia!

Rumors di matrimonio: Anna Tatangelo pronta a dire “sì”?

Le voci si sono fatte insistenti: Anna Tatangelo potrebbe convolare a nozze con Mattia Narducci. L’indiscrezione è stata diffusa da Nuovo Tv, che ha rivelato le chiacchiere circolate tra gli amici più stretti della cantante. Tuttavia, secondo fonti vicine alla famiglia Tatangelo, queste voci non troverebbero conferma, rendendo prematuro parlare di nozze imminenti.

Anna, popolare conduttrice del programma Scene da un matrimonio su Canale 5, ha un passato sentimentale conosciuto dal grande pubblico. Dal 2005 al 2020 è stata accanto a Gigi D’Alessio, una relazione che ha appassionato i fan, ma che non ha mai portato alla celebrazione delle nozze.

Mattia Narducci: chi è il presunto futuro sposo?

Originario di Padova e di 26 anni, Mattia Narducci ha già fatto parlare di sé nel mondo della moda. Collaborando con grandi brand come:

Armani

Dolce e Gabbana

Guess

Brunello Cucinelli

Il giovane modello e Anna hanno condiviso momenti romantici durante le loro recenti vacanze tra Porto Ercole e Forte dei Marmi. La differenza di età di 10 anni non ha impedito a questi due di instaurare un forte legame.

Il settimanale “Chi” ha citato una fonte vicina alla coppia: «Questo ragazzo di dieci anni più giovane fa sentire Anna come la donna più amata e desiderata del mondo». L’attrazione tra i due sembra non limitarsi alla mera attrazione fisica. Mattia, infatti, ha dimostrato di avere gesti romantici e premurosi, inviando ad Anna pensieri affettuosi, rose rosse e dolci messaggi anche quando si trova lontano per lavoro. La sua presenza sui social come Instagram testimonia la profondità dei suoi sentimenti con messaggi dolci dedicati ad Anna.