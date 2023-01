Fabio Caressa e Benedetta Parodi, marito e moglie da tantissimi anni

La storia d’amore di Fabio Caressa e Benedetta Parodi è da sogno! Dopo 23 anni di matrimonio, la coppia ha festeggiato quest’estate. Fabio, 55 anni, è giornalista sportivo e conduttore televisivo, mentre Benedetta, 50 anni, è giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice con la passione per la cucina. Tutto è iniziato nel 1997, quando si sono conosciuti nella caffetteria di Telepiù (che poi sarebbe diventata Sky). Lui aveva 29 anni e lei 25. Dalla loro unione sono nati tre figli e la loro storia d’amore è un bellissimo promemoria di come sia l’amore vero, anche in un mondo in cui si consumano divorzi strazianti come Totti-Blasi e Amendola-Neri.

Sono stati rispettivamente la voce dello sport e della cucina e hanno condiviso la loro storia con il Corriere della Sera. Il loro primo appuntamento? Guardare Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio! “Solo dopo tre ore di bevute sono riuscito a rilassarmi”, ha raccontato lui. “Ci è voluto un mese per decidere cosa volevamo e dopo 10 giorni vivevamo insieme”. Ha aggiunto: “Mi sono trasferita da lui solo perché vivevo con due studentesse, era estate e dovevamo liberare la casa. Gli ho detto: ‘Sto da te per un paio di mesi’. Ho chiuso la porta e non l’ho più fatta uscire”, ha detto Caressa raggiante.

La Parodi e suo marito sono appassionati del loro bellissimo tram che chiamano “porto di mare”. Raccontano con gioia del continuo scambio di gioia ed energia che ne deriva, visto che di recente hanno avuto 11 ospiti e tre turni di colazione per soddisfare i vari ordini. La proposta di matrimonio è stata pragmatica, come racconta Parodi: “Vivevamo insieme, lui mi diceva sempre “dai, sposiamoci” e io gli rispondevo “ma no”. Poi un giorno ho detto: ‘Ok, dai'”.

Forse non sono la coppia più romantica, ma hanno comunque un forte legame. “Non ci prendiamo il tempo per dirci ‘ti amo’, ma ci prendiamo il tempo per uscire con 25 amici e guardare il tramonto”, spiega il conduttore. Hanno festeggiato il loro 20° anniversario con il rinnovo dei voti nuziali alle Maldive, circondati dai loro figli. “È stato un momento speciale e i nostri figli si sono commossi fino alle lacrime, ridendo e piangendo”, ricordano con affetto. Hanno anche un divertente “patto del pigiama”, in cui si impegnano a non indossare mai pigiami o tute da lavoro. “Ora lei indossa la tuta, quindi la indosso anch’io, mi guardo un po’ e me la tolgo subito”, scherzano.

Sono sempre stati i più grandi sostenitori l’uno dell’altra, soprattutto nei momenti difficili. Lei ricorda: “Dopo la vittoria ai Mondiali e quando ho lasciato la conduzione di Studio Aperto, è arrivato il successo di Cotto e Mangiato”. E aggiunge: “La parola chiave era: scatenato. Se uno di noi inizia a diventare troppo grande per i suoi stivali, l’altro è lì per riportarci a terra”. L’attrice rivela che la chiave del loro successo di coppia è la capacità di comunicare apertamente e onestamente e di rispettare le passioni e la libertà dell’altro. E afferma con orgoglio: “In questo sono cintura nera!”.