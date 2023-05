“Facevo i rutti, era un tumore”. La terribile diagnosi per la 24enne, ignorava quei sintomi banali

Il caso di Bailey McBreen: il tumore al colon può manifestarsi con sintomi inaspettati come il rutto

La storia di Bailey McBreen e la diagnosi choc

Bailey McBreen, una giovane infermiera della Florida di soli 24 anni, ha raccontato di aver iniziato a rutti fino a 10 volte al giorno, una cosa che non era per niente normale per lei. La situazione è peggiorata durante un viaggio a Nashville con il suo fidanzato, quando ha iniziato ad avere attacchi di rutti. Dopo vari esami, la diagnosi choc: un tumore al colon al terzo stadio, un cancro che colpisce solo due persone su 100.000 di età compresa tra 20 e 24 anni tra il 2015 e il 2019.

Rutti e cancro al colon

Nonostante possa sembrare bizzarro, i rutti possono essere un sintomo di cancro al colon. Infatti, il tumore può causare ostruzioni nel tratto digestivo, portando a un eccesso di gas. Bailey McBreen ha notato che la sua eccessiva flatulenza era strana, dato che non aveva mai avuto problemi del genere prima.

Un tumore al colon raro tra i giovani

Il caso di Bailey McBreen dimostra che il cancro al colon non colpisce solo gli anziani. Infatti, questo tipo di cancro è molto raro tra le persone giovani come lei. Secondo le statistiche, colpisce solo due persone su 100.000 di età compresa tra 20 e 24 anni tra il 2015 e il 2019.

Conclusioni

La storia di Bailey McBreen è un chiaro esempio di come i sintomi del cancro al colon possano manifestarsi inaspettatamente, come nel caso dei rutti. È importante tenere sempre sotto controllo il proprio corpo e rivolgersi al medico in caso di sintomi anomali.