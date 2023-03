Fedez, e Chiara Ferragni di nuovo insieme sui social: ”Devo tutto a mia moglie”

Dopo un periodo di speculazioni, pettegolezzi e critiche generate dal silenzio sui social nella vita dei Ferragnez, Chiara e Fede hanno deciso di prendere la parola. Inizialmente, Fede ha spiegato attraverso delle Instagram Stories che l’assenza della coppia dai social (anche se entrambi, con intensità diverse, hanno continuato a mantenere viva la loro presenza online) non era causata da problemi di coppia, ma da un grave problema di salute mentale, conseguenza dell’intervento chirurgico al pancreas subito un anno fa: “Ho fatto uso di psicofarmaci, cambiandoli nel tempo, fino a utilizzarne uno che per me era del tutto inadatto”.

La sospensione improvvisa del farmaco ha causato un effetto rimbalzo, che per Fedez si è manifestato in annebbiamento mentale, spasmi, mal di testa, tic, difficoltà a parlare, nausea… Emotivo e vulnerabile, il rapper ha ringraziato sua moglie Chiara: “Lei è stata sempre al mio fianco e mi dispiace che abbia dovuto sopportare una tempesta mediatica. Questo periodo mi ha fatto capire quanto sia importante concentrarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie”.

Poi è stata la volta di Chiara, che ha condiviso i suoi pensieri: “Sanremo, ora posso dirlo, è stato molto difficile, mi sono sentita fuori dalla mia comfort zone, chiedendomi se sarei stata all’altezza, cercando di non deludere chi credeva in me e di non darla vinta a chi voleva vedermi fallire. Nel frattempo, ho dovuto essere presente per la mia famiglia, cercando di essere forte per tutti, affrontando problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e madre”.

Come qualsiasi altra coppia, hanno affrontato le sfide della vita. Tuttavia, essendo al centro dell’attenzione, tutto viene amplificato. Saranno sufficienti due post sui social per mettere alle spalle questo brutto periodo? Probabilmente no, ma sanno che ci vorrà impegno. Condividere sui social serve ad alleviare la pressione esterna e a placare le voci maligne… Vedremo se sarà abbastanza.