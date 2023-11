Femminicidio ad Andria: il dramma di Vincenza raccontato dalla sua amica

Femminicidio ad Andria: Il Destino Ineluttabile di Vincenza Angrisano

La comunità di Andria è stata scossa dal brutale omicidio di Vincenza Angrisano, tragicamente assassinata dal marito Luigi Leonetti. Questo atto violento ha lasciato due bambini senza madre e una comunità in cerca di giustizia.

L’Orrore di un Omicidio Familiare

Vincenza Angrisano ha incontrato un destino crudele, venendo accoltellata mortalmente dal marito davanti ai loro figli. La scena, avvenuta nella loro abitazione in una zona rurale di Andria, ha portato alla morte di Vincenza nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, allertati dallo stesso assassino.

Segnali Preoccupanti e Premonizioni

Nel periodo precedente al tragico evento, Vincenza aveva espresso sui social media pensieri che ora sembrano premonitrici della sua tragica fine. Ha scritto di immedesimarsi nell’altro per evitare di fare del male, rivelando indirettamente le tensioni nel suo matrimonio.





I colleghi di Vincenza hanno confermato che la donna aveva espresso il desiderio di cambiare vita, vivendo da separata in casa e cercando un nuovo alloggio per lei e i suoi figli. Questi segnali di disagio coniugale sono ora oggetto di profonda riflessione.

La morte di Vincenza Angrisano non è solo una tragedia personale, ma pone l’accento su temi più ampi come la violenza domestica e la necessità di prestare maggiore attenzione ai segnali di pericolo in ambito familiare. Mentre la comunità di Andria piange la sua perdita, emergono domande importanti sulla protezione delle vittime e sulla prevenzione di simili tragedie.