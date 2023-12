Una storia di terrore ha scosso Reggio Calabria, dove un giovane di 28 anni è stato fermato dalle autorità dopo essere stato accusato di aver maltrattato e minacciato la sua compagna e la loro figlia di soli 10 mesi.

L’orrore ha avuto luogo a Cataforio, dove i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo. La compagna del 28enne è stata coraggiosa nell’allertare le forze dell’ordine e denunciare gli abusi subiti per anni.

Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe perpetuato comportamenti violenti e intimidatori nei confronti della sua compagna sin dal 2020. In particolare, uno degli atti più aberranti è stato il pestaggio della loro figlia di appena 10 mesi. La piccola è stata schiaffeggiata in un momento di rabbia, un atto inaccettabile che ha segnato il punto di non ritorno.





Il Divieto di Avvicinamento

Il giovane 28enne è stato colpito da un divieto di avvicinamento che gli impedisce di tornare vicino alla sua compagna e alla loro figlia. Questo provvedimento è stato ulteriormente aggravato dalla presenza della bambina durante le condotte abusive, rendendo la situazione ancora più inquietante.

Un Caso Che Mette in Evidenza la Violenza Domestica

Questo tragico episodio sottolinea l’importanza di affrontare il problema della violenza domestica. Le vittime devono sentirsi incoraggiate a denunciare gli abusi, come ha fatto coraggiosamente la compagna del 28enne, affinché gli autori di tali reati possano essere fermati e puniti. La tutela delle vittime, in particolare dei bambini coinvolti, deve essere una priorità per la società e le autorità competenti.