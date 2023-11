Filippo Turetta è atterrato all’aeroporto di Venezia ed è stato scortato in carcere

Filippo Turetta: Atterraggio in Italia e Scorta in Carcere

Nella mattinata di oggi, sabato 25 novembre, Filippo Turetta è atterrato all’aeroporto di Venezia. L’aereo militare Falcon 900Ex che lo ha trasportato dalla Germania all’Italia, dove è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è giunto in anticipo rispetto all’orario previsto, atterrando intorno alle 11:30 anziché alle 12:30. Una volta sbarcato sul suolo italiano, il 22enne è stato immediatamente arrestato e condotto sotto scorta al carcere di Verona, dove lo attendeva il suo avvocato difensore.

Il Viaggio da Francoforte a Venezia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato l’arrivo di Filippo Turetta in Italia affermando: “Oggi Filippo Turetta è atterrato in Italia per essere giudicato dalla magistratura del nostro Paese. Lo avevo detto domenica scorsa, in Sicilia, che era una questione di pochissimi giorni, e così è stato, grazie alla collaborazione con le autorità tedesche.” Le autorità tedesche hanno consegnato Turetta alle autorità italiane con le mani e i piedi ammanettati.

Durante il viaggio da Francoforte a Venezia, Filippo Turetta è apparso dimesso e rassegnato. Indossava una tuta e scarpe da ginnastica, e il suo aspetto sembrava trascurato rispetto alle foto precedentemente circolate sui social. Barba incolta e sguardo assente hanno caratterizzato il suo atteggiamento durante il trasferimento, durante il quale non ha proferito parola.





L’Arrivo in Carcere

Appena atterrato in Italia, Filippo Turetta è stato preso in consegna dalle autorità italiane e fatto uscire dall’aeroporto attraverso un’uscita secondaria. Da lì è stato scortato fino al penitenziario di Verona, dove è stato accolto da decine di giornalisti e dal suo avvocato difensore. Se il giovane avrà la volontà di parlare riguardo agli eventi che lo hanno condotto in questa situazione, l’interrogatorio di garanzia potrebbe avere luogo già lunedì.

La vicenda di Filippo Turetta continua a destare interesse e suscitare interrogativi sulla sua implicazione nell’omicidio di Giulia Cecchettin. La sua presenza in Italia segna una svolta nella vicenda giudiziaria, aprendo la strada a ulteriori sviluppi e indagini sulla tragica morte della giovane.