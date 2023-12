Oggi è il 22° compleanno di Filippo Turetta, ma i festeggiamenti sono ben lontani dalla sua realtà attuale. In seguito all’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, Turetta trascorre il suo compleanno dietro le sbarre, segnato da restrizioni e sorveglianza costante.

Filippo Turetta, accusato dell’assassinio di Giulia Cecchettin, compie 22 anni in carcere. Attualmente alloggiato nell’infermeria del carcere di Montorio Veronese e condividendo lo spazio con un altro detenuto, Turetta è stato inizialmente sottoposto a una sorveglianza intensificata a causa delle preoccupazioni per la sua salute mentale. Tuttavia, negli ultimi tempi, la situazione si è stabilizzata leggermente, permettendogli limitate libertà di movimento all’interno dell’infermeria.

Isolamento e Riflessioni

Filippo Turetta sembra mantenere un atteggiamento introspettivo di fronte alla sua detenzione. Non ha sviluppato relazioni significative con gli altri detenuti, e secondo quanto riferito da radio carcere, sembra avere difficoltà a sostenere lo sguardo e vive con un profondo senso di vergogna. Anche in occasione del suo compleanno, la routine in carcere rimane immutata, con attività quotidiane come guardare la televisione, leggere e giocare alla PlayStation. Curiosamente, la console per i videogiochi è installata solo nella sezione di Montorio dove Turetta è detenuto. È ancora incerto se riceverà visite dai suoi genitori, che finora l’hanno incontrato solo una volta dall’inizio della sua detenzione.





Progressi Nell’Indagine sull’Omicidio

Le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin proseguono, nonostante la confessione di Turetta. La Fiat Grande Punto, utilizzata da Turetta e recentemente trasferita in Italia dalla Germania, è ora sotto esame da parte degli investigatori. L’obiettivo è cercare prove cruciali all’interno del veicolo, come tracce di sangue e altri fluidi biologici, che potrebbero gettare nuova luce sul tragico evento.