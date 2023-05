Finale Amici 22: Angelina Mango o Isobel, chi vincerà? Pronostici e sorprese - Controcopertina

La finale di Amici 22 su Canale 5 è alle porte e tutti si chiedono chi si aggiudicherà la vittoria del talent show. Finora, sembra che Angelina sia la grande favorita per portarsi a casa il titolo. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di essere un talento musicale di prim’ordine, seguendo le orme del suo amato padre, il compianto cantautore italiano Pino Mango. Ha conquistato i giudici e il pubblico da casa con le sue performance straordinarie.

Angelina, la favorita per la vittoria di Amici 22?

Nel mondo della televisione, nulla è mai certo, ma se la vittoria fosse basata sul talento, Angelina sarebbe la chiara favorita. Nonostante una vittoria così prevedibile possa sembrare poco interessante per gli standard televisivi, va riconosciuto che la ragazza ha dimostrato il suo valore ad ogni puntata del programma. Sarebbe una vittoria meritata, anche se non sorprendente, che premerebbe un autentico talento musicale italiano. Anche Rudy Zerbi ha elogiato le performance di Angelina, vedendo in lei il riflesso del suo amato padre e suscitando l’entusiasmo degli appassionati di musica italiana.

Cosa dicono i pronostici? Attenzione alle sorprese

Secondo i pronostici, Angelina Mango è considerata la favorita indiscussa, con quote molto basse (1.80) che confermano le aspettative. Tuttavia, in casa Mediaset potrebbero riservarci delle sorprese per la finale. I bookmakers preferiscono credere nell’elemento sorpresa, per mantenere alta l’attenzione sulla sfida finale del talent show.

Isobel, l’anti-Angelina per la vittoria finale

Secondo alcune speculazioni, i giudici potrebbero invece orientare la loro scelta verso un’anti-Angelina, ovvero la ballerina Isobel. Mentre Rudy Zerbi aveva dichiarato pubblicamente Angelina come vincitrice, Isobel potrebbe ottenere il sostegno di un’altra figura di spicco del programma, la maestra di ballo Alessandra Celentano. Si sta delineando una sfida a due, con gli altri concorrenti che sembrano quasi esclusi dalla competizione.

La tensione è alle stelle e la finale di Amici 22 ci riserverà sicuramente sorprese. Chi avrà la meglio tra Angelina e Isobel? Non resta che sintonizzarsi e scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, guadagnandosi il titolo di vincitore di Amici 22.