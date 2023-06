“Finalmente l’amore”. Anna Pettinelli, nuovo compagno: chi è al suo fianco ex famoso - Controcopertina

Le dichiarazioni di Anna Pettinelli sulla fine del matrimonio

Dopo la fine della sua storia con Stefano Macchi, annunciata durante una puntata di Verissimo, Anna Pettinelli sembra aver trovato un nuovo amore. Durante quell’intervista, Anna aveva parlato della fine del suo matrimonio, affermando che il lumicino si era spento lentamente e che le loro visioni di vita erano diventate troppo diverse. Non c’erano liti o tradimenti, ma la decisione di separarsi era stata presa perché non era più possibile vivere insieme. Anna si era detta delusa, ma pronta a riprendere in mano la sua vita.

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli, Andrea Di Carlo?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Novella 2000, sembra che Anna Pettinelli abbia intrapreso una nuova conoscenza. Si vocifera che stia frequentando Andrea Di Carlo, un manager nel mondo dello spettacolo che ha lavorato con attori come Can Yaman, Morgan e Federico Fashion Style. Andrea Di Carlo è anche un autore televisivo, noto per il suo contributo al programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1. Se queste voci fossero confermate, potrebbe essere proprio lui la persona di cui Anna parlava e che le fa stare bene. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Conclusione: Dopo la fine del suo matrimonio, Anna Pettinelli sembra aver trovato un nuovo amore accanto a un ex famoso nel mondo dello spettacolo. La sua nuova conoscenza, Andrea Di Carlo, potrebbe essere una persona importante nella sua vita. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa storia.