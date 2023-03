Fiordaliso, chi sono i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli: “Sono diversissimi”

Fiordaliso, i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli: “Sono molto diversi”. L’artista si apre riguardo alla sua carriera e vita privata nel programma Oggi è un altro giorno.

Fiordaliso e i suoi figli

La cantante ha parlato della gravidanza a 15 anni di Sebastiano Bianchi: “È stata un’esperienza meravigliosa, sono molto felice. Sono stata coraggiosa e spensierata durante la gravidanza. Lui è cresciuto vicino al mare e alla spiaggia, vedendo i delfini. Non mi sentivo in colpa perché ero ribelle. Avrei lottato contro il mondo per mio figlio, l’idea di abortire è durata solo due secondi nella mia mente”. Fiordaliso ha poi menzionato Paolo Tonoli: “È fantastico, è un regista, lavora dietro la telecamera”. L’artista ha continuato: “Sono molto diversi, ma entrambi mi regalano un grande amore. A volte il più giovane mi fa da padre, mentre con il primo c’è un temperamento più ardente. C’è una grande differenza tra loro, ma sono disposta a lasciare anche il mio lavoro per questo amore immenso”.

In passato, Fiordaliso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha fatto un bilancio della sua vita e condiviso alcuni momenti del suo passato doloroso: la relazione con un ex fidanzato violento, il rischio di perdere un figlio e la “strana presenza” del fratello deceduto.

“Non ho avuto un’adolescenza, sono diventata madre subito. Ora che i miei figli sono cresciuti, posso godermela e mi comporto un po’ scioccamente”.

Fiordaliso è rimasta incinta da molto giovane, il che ha causato alcuni problemi con suo padre:

“Scopro di essere incinta a 15 anni. Ora amo mio padre, ma in quel periodo non lo amavo. Mio padre mi ha mandato via di casa e sono andata in un istituto per ragazze madri. Era un’epoca in cui rimanere incinta era ancora considerato vergognoso. Ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava.

Fiordaliso ha vissuto un altro momento difficile nella sua vita riguardante i figli, ma fortunatamente l’ha superato e grazie alla sua determinazione tutto si è risolto nel migliore dei modi:

“Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta. Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”.

Marina aveva solo quindici anni quando ha dato alla luce il primo figlio, nato a Milano il 10 Febbraio 1972. A lui ha dedicato Il mio angelo, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1985.

I figli di Fiordaliso

La cantante Fiordaliso ha due figli: Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli. Marina Fiordaliso, nata nel 1956, è rimasta incinta del primo figlio a soli 15 anni: “Non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Il figlio Sebastiano è nato a Milano il 10 febbraio 1972. Il brano “Il mio angelo”, scritto appositamente per Fiordaliso da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, è dedicato al figlio primogenito. Nel 2011 Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna.

Il 3 gennaio 1989 nasce Paolo Alberto Tonoli, chiamato “Paolino”, secondogenito di Fiordaliso. Durante la gravidanza, la cantante ha rischiato di perdere il bambino: “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Fiordaliso ha cresciuto Sebastiano e Paolino con l’aiuto della famiglia, dopo la separazione dai padri dei figli: “Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”, ha aggiunto nel salotto di Silvia Toffanin. Qualche anno fa la cantante ha inciso un brano che si intitola proprio “La lupa”.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, Fiordaliso ha saputo bilanciare la sua vita privata e la sua carriera artistica, dimostrando determinazione e amore incondizionato per i suoi figli.