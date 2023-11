“Fiorello critica aspramente l’allontanamento di Morgan da X Factor su Sky durante ‘VivaRai2!'”

Nell’episodio odierno di “VivaRai2!”, trasmesso mercoledì 22 novembre, Fiorello ha condiviso apertamente il suo disappunto sulla recente rimozione di Morgan dal programma X Factor, puntando il dito contro le decisioni di Sky. Ha sottolineato l’ironia della situazione con una dichiarazione pungente: “Se assumete Morgan per essere Morgan, non potete poi stupirvi del suo comportamento tipico”. Questo commento riflette il punto di vista di molti che dubitano della congruenza della scelta di Morgan come giudice, dati i suoi noti trascorsi televisivi.

Parlando del suo rapporto con Morgan, nonostante precedenti disaccordi, Fiorello ha mostrato grande rispetto per lui come artista. Ha fatto battute sull’eventualità di cause legali di Morgan contro Sky, enfatizzando l’importanza della libertà espressiva nell’arte. Con un tocco di humor, ha detto: “Se io ingaggio Morgan e lui viene a danzare il balletto dei cigni, gli direi di no. Fagli fare qualcosa di più suo, come insultare Biggio”.

La questione si complica con l’entrata in scena di Fedez. Morgan ha rivelato di aver ricevuto messaggi da lui durante una conferenza stampa, accendendo ulteriori speculazioni. Nonostante ciò, come riportato da Fanpage, sembra che Morgan non abbia intenzione di procedere legalmente contro Sky o Fremantle, la casa di produzione. Sembra invece concentrarsi sulla sua arte e musica, lasciando in sospeso la possibilità di un conflitto legale con Fedez.