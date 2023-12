Flavio Briatore, l’acclamato imprenditore italiano, ha recentemente pubblicato un video insolito sui social media. Il video ritrae Briatore impegnato nella pulizia di un tappeto nel suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya, affiancato da due dei suoi dipendenti. Questa insolita iniziativa ha suscitato reazioni miste e una vivace discussione online.

Nel video in questione, Flavio Briatore dimostra un approccio pratico al lavoro, impegnandosi personalmente nella pulizia del tappeto. La scena raffigura Briatore e i suoi dipendenti, inginocchiati mentre strofinano il tappeto con una spazzola speciale. Questa iniziativa insolita ha attirato l’attenzione di molte persone e ha generato una serie di reazioni online.

Le reazioni al video sono state contrastanti. Alcuni utenti hanno espresso sarcasmo e disapprovazione, sottolineando il fatto che questa potrebbe essere stata una delle rare occasioni in cui Briatore si è impegnato personalmente in un compito manuale. Altri hanno ironizzato sulla situazione, suggerendo che l’imprenditore avrebbe potuto facilmente permettersi di assumere un professionista per la pulizia del tappeto, anziché svolgere il compito personalmente.





Il richiamo al caso Chiara Ferragni

È interessante notare che alcuni commentatori hanno collegato il video di Briatore a una recente controversia che ha coinvolto Chiara Ferragni. Questa associazione è emersa in particolare quando un utente ha commentato sarcasticamente che il video di Briatore era “più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni”. Questo collegamento dimostra come le vicende che coinvolgono personaggi pubblici possano influenzare le conversazioni online anche in contesti apparentemente non correlati.