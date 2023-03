Flavio Insinna quanto guadagna? La cifra è molto alta

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati in casa Rai. Tuttavia, pochi sanno quanto guadagna. La cifra vi farà girare la testa. Sono giorni entusiasmanti per Flavio Insinna! Il conduttore sta conducendo con successo un’altra edizione de L’Eredità e il quiz show di Rai 1 continua a divertire ogni giorno milioni di telespettatori. Ora sta anche per tagliare un importante traguardo: vediamo di cosa si tratta, ma soprattutto scopriamo quanto guadagna l’amato conduttore del servizio pubblico!

Il suo stipendio

Sono felice e grato di aver raggiunto le 5.000 puntate de L’Eredità! Non ce l’avrei fatta senza il sostegno di tutti i telespettatori che si sintonizzano ogni giorno. Grazie di cuore per la vostra fedeltà e passione!

Flavio Insinna è un fan del quiz show da quando Amadeus era al timone. Ha assistito all’evoluzione del programma e oggi ne è uno dei protagonisti. Ancora oggi si commuove durante le puntate, soprattutto quando riceve le lettere dei bambini anziani. I suoi seguaci sono ora curiosi di scoprire quanto guadagna. La cifra è astronomica, quindi tenetevi forte e scopriamo a quanto ammonta il patrimonio del presentatore e attore.

I guadagni di Flavio Insinna sono da capogiro!

Durante l’estate si è parlato di una sostituzione di Flavio Insinna come conduttore del quiz show. Si vociferava addirittura che una donna avrebbe preso il suo posto e il nome più gettonato era quello di Caterina Balivo. Alla fine, però, la showgirl napoletana ha deciso di presentare “Lingo”, un altro game show in onda su La7.

Ancora oggi, Insinna conduce L’Eredità. Il programma è ricco di aneddoti divertenti, dalle gaffe dei concorrenti ai comportamenti irrispettosi che li fanno allontanare dalla trasmissione. Nell’era di Internet, tutti questi aneddoti sono diventati virali in pochissimo tempo. Nel programma Rai hanno partecipato anche diverse donne che poi hanno intrapreso altre strade nel campo della televisione. Un esempio è Giovanna Civitillo, che dopo aver lasciato il programma ha trovato l’amore ed è diventata la moglie di Amadeus.

In molti si chiedono quanto guadagna Flavio Insinna. La clamorosa cifra è stata rivelata dal portale di cronaca rosa Dagospia. Infatti, secondo le fonti del sito in questione, i dirigenti Rai avrebbero offerto a Insinna 1 milione di euro a stagione per presentare il game show. Una cifra astronomica se si pensa che si parla di un game show nel periodo pre-estivo. A questa cifra poi vanno aggiunti anche i “guadagni extra” per altri programmi e ospiti televisivi. Insomma, il cachet del conduttore è alto, questo anche grazie alla sua bravura e alla simpatia che contraddistingue il suo show.