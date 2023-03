Francesca Reggiani chi è l’ex marito? Età, lavoro, figlia Enrica e vita privata

La famosa attrice e performer Francesca Reggiani sarà ospite questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno. Con la conduttrice Serena Bortone condividerà la sua storia e parlerà della sua vita privata e della sua carriera. Gli aspetti sentimentali della sua vita sembrano avvolti nel mistero e le domande sono tante: chi è il padre di sua figlia? I due stanno ancora insieme? Se siete curiosi e volete saperne di più, sintonizzatevi questo pomeriggio!

Come si chiama l’ex marito di Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani è una famosa cabarettista, attrice e presentatrice. Sebbene le piaccia stare sotto i riflettori sul palcoscenico e sui set televisivi, tende a fuggire dall’attenzione quando questa si concentra sulla sua vita privata. Ha dichiarato di essere molto gelosa della sua privacy e della segretezza della sua vita al di fuori del lavoro. Pare che sia stata sposata per sette anni e che i due si siano lasciati. Durante un programma televisivo, si è lasciata sfuggire la frase “Dopo la fine del mio matrimonio…”, ma non ha voluto aggiungere alcun dettaglio e ha cambiato argomento. L’identità dell’uomo non è mai stata rivelata e rimane misteriosa.

Figlia Enrica

Francesca Reggiani è una persona molto riservata e la sua vita privata è avvolta nel mistero. Sappiamo però che ha una figlia di nome Enrica Accascina. Enrica è la figlia “miracolosa” di Francesca, perché Francesca ha subito tre interruzioni involontarie di gravidanza prima di avere Enrica. Francesca ed Enrica sembrano essere molto unite; le ultime foto delle due le ritraggono mentre visitano insieme mostre d’arte a Parigi. In una foto, Francesca festeggia il 27° compleanno di Enrica. Il padre di Francesca non compare mai in nessuna foto. Forse oggi pomeriggio Francesca rivelerà a Silvia Toffanin qualche segreto della sua vita privata.