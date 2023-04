Fratello e sorella si innamorano e hanno due figli: fidanzati da nove anni, vogliono sposarsi

Un amore proibito: fratello e sorella lottano per sposarsi

La storia di Daniel e Ana

«Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere». Fratello e sorella, Daniel e Ana, sono innamorati e vivono insieme da 9 anni. Desiderano sposarsi, ma la legge spagnola glielo impedisce. Il loro amore è nato dopo che Ana ha scoperto l’esistenza di un fratello sconosciuto, figlio del padre che l’aveva abbandonata.

Il primo incontro

Ana ha deciso di cercare Daniel su Facebook, desiderosa di conoscerlo. L’incontro ha scatenato una passione inaspettata e, nonostante le difficoltà, i due non sono riusciti a separarsi. Hanno accettato la loro particolare situazione e l’hanno resa pubblica.

Una famiglia felice

Dal loro amore sono nati due figli, sani e felici. Ana e Daniel si sono assicurati che non ci fossero rischi genetici, e oggi condividono la loro vita sui social network.

Le restrizioni legali

Il matrimonio tra parenti diretti non è consentito dal codice civile spagnolo, il quale impedisce anche di avere figli in questi casi. Ciò significa che Daniel non è legalmente registrato come padre dei suoi bambini, ma appare come loro zio.

La lotta per il riconoscimento

La coppia sta cercando di cambiare la situazione legale, anche se ciò richiede tempo e denaro. In alcuni paesi, come la Svezia, sarebbero autorizzati a sposarsi.

Il sostegno e le critiche

Le reazioni alla loro storia sono variegate. Molti li sostengono, mentre altri sono restii ad accettare il loro amore. Tuttavia, Ana e Daniel si considerano come una coppia qualunque e desiderano vivere la loro vita senza discriminazioni.

Il futuro incerto

Ana e Daniel sperano che un giorno possano sposarsi, così come un tempo gli omosessuali non potevano e ora possono. La loro lotta continua, sostenuta dall’amore che li unisce.