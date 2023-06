Fulvio Filace, studente ferito nell'esplosione sulla Tangenziale, muore improvvisamente durante la notte - Controcopertina

È con profonda tristezza che annunciamo la morte di Fulvio Filace, il giovane studente universitario di 25 anni gravemente ferito nell’esplosione di un’automobile sulla Tangenziale di Napoli. La tragica esplosione, avvenuta lo scorso 23 giugno, ha anche causato la morte di Maria Vittoria Prati, una ricercatrice del Cnr. Dopo essere stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli e aver subito un secondo intervento chirurgico, le sue condizioni sembravano stabili. Purtroppo, durante la notte, ha subito un improvviso peggioramento respiratorio che ha portato al suo decesso.

L’incidente e le indagini in corso

L’esplosione dell’automobile è avvenuta nel primo pomeriggio del 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli. La vettura coinvolta era un prototipo diesel-elettrico, dotato di un kit elaborato da ricercatori dell’Università di Salerno. Le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di indagini. Durante i sopralluoghi, sono state rinvenute bombole nell’abitacolo, ma il contenuto non è stato ancora chiarito. Potrebbe trattarsi di ossigeno o di un altro liquido infiammabile. Il ragazzo aveva menzionato un “forte odore alcolico” prima dell’esplosione.

La tragica morte di Fulvio Filace

Nonostante sia stato sottoposto a due interventi chirurgici e le prime valutazioni non abbiano rilevato lesioni interne significative, le condizioni di Fulvio Filace si sono deteriorate rapidamente. Nella notte, ha subito un improvviso peggioramento che ha portato alla sua morte. Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti e addolorati.

Le indagini della Procura

La Procura di Napoli aveva aperto un’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi, ma a seguito della morte del giovane studente, le ipotesi di reato potrebbero essere riviste. Gli inquirenti stanno indagando sulla gestione dei fondi europei utilizzati per il progetto di conversione dell’automobile e sui contratti utilizzati dai tirocinanti, considerando che Fulvio Filace stava effettuando un tirocinio curriculare presso il Cnr come parte dei suoi studi universitari.

La morte di Fulvio Filace è una tragica perdita che ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Le indagini in corso continueranno a cercare la verità sull’incidente e le sue circostanze. In questo momento di lutto, ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici di Fulvio Filace, ricordando il suo spirito giovanile e il suo impegno nello studio.