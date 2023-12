Funerali di Giulia Cecchettin: una folla interminabile si raduna fuori Santa Giustina. Il presidente della Repubblica invia una corona. Zaia: “Il Veneto deve dare un segnale unito”

Oggi, 5 dicembre, la città di Padova si prepara a commemorare la vita di Giulia Cecchettin, una giovane donna di 22 anni tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Questo atto di violenza domestica ha sconvolto non solo la comunità locale ma l’intera nazione. I funerali di Giulia si svolgeranno nella prestigiosa Basilica di Santa Giustina alle ore 11, e già si prevede che oltre 15.000 persone saranno presenti per dare l’ultimo saluto a questa giovane vittima.

Una Città in Lutto

La città di Padova si è fermata per commemorare la memoria di Giulia Cecchettin. In un segno di rispetto e cordoglio, le strade intorno a Santa Giustina e Prato della Valle sono state chiuse al traffico e ogni attività commerciale è stata sospesa. Questa decisione riflette il profondo impatto che la tragedia ha avuto sulla comunità e dimostra l’unità di fronte a tale devastazione.

L’Appello di Solidarietà di Luca Zaia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha proclamato il lutto regionale in segno di rispetto per Giulia e la sua famiglia. Tuttavia, ha fatto molto di più che un semplice atto formale. In un appello sincero e commovente, Zaia ha chiesto ai cittadini veneti di mostrare solidarietà durante le esequie di Giulia. Ha invitato le attività commerciali a chiudere i battenti, spegnere le luci e abbassare le saracinesche alle 11 del mattino. Questo gesto simbolico è un chiaro segnale dell’importanza di affrontare il problema della violenza di genere e di sostegno alle vittime.





La Cerimonia di Commemorazione

La cerimonia di oggi sarà presieduta dal vescovo monsignor Claudio Cipolla, una figura rispettata e autorevole nella comunità. Questo momento non è soltanto un atto formale ma un’opportunità per la società di riflettere sulla tragica realtà della violenza domestica. È un richiamo alla necessità di fare di più per prevenire questi atti e proteggere le donne vulnerabili.

Mentre la città di Padova si prepara a congedarsi da Giulia Cecchettin, il suo ricordo sarà una costante ispirazione per continuare la lotta contro la violenza di genere e lavorare per un futuro più sicuro e migliore per tutte le donne.