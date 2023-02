Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi per il caso Bellavia

La straziante storia di Gegia, la psicologa ufficialmente radiata, è iniziata lo scorso ottobre quando la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, affetta da disturbo borderline di personalità, e Alessia Pontecorvo hanno presentato un esposto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, che alla fine ha portato alla sua radiazione a causa delle sue azioni al Grande Fratello Vip.

Veronica ha mostrato con orgoglio i risultati della sua indagine su Instagram con la forte affermazione: “Se ti dichiari incautamente uno psicologo, preparati ad affrontarne le conseguenze!”. Siamo profondamente delusi nell’annunciare che Gegia è stata cancellata dall’albo degli psicologi del Lazio. È una decisione straziante che ci rattrista profondamente.

Tutto è iniziato nella casa del Grande Fratello Vip con il caso di Marco Bellavia. Francesca, questo il vero nome dell’attrice, non ha compreso la portata della situazione del suo collega e, invece di cercare di alleviare la sua depressione, ha detto delle cose che sono state riprese dai media. Il clamore non ha riguardato solo lei: Gegia è stata anche al centro di alcune osservazioni deplorevoli per le quali si è scusata privatamente con la persona in questione, come rivelato in alcune interviste.

La relazione di Veronica Satti su Gegia, accettata dall’ordine degli psicologi del Lazio, è stata accolta con grande sconcerto e indignazione sui social media. Le frasi usate per descrivere l’oggetto della relazione erano tutt’altro che gentili, come “Non stai bene”; “Siamo noi ad essere malati! Non tu”; e “Abbiamo dovuto ascoltare le sue stronzate”. Ma ciò che ci ha lasciato davvero senza parole e arrabbiati è stata la diagnosi di Francesca Antonaci fatta in diretta TV. Questo va contro le regole stesse del Regolamento Europeo che tutti gli psicologi devono rispettare, una delle quali è quella di mantenere riservati i dati sensibili e le diagnosi. Siamo assolutamente sconcertati da questo comportamento e lo condanniamo con tutto il cuore!

Gegia, che partecipa al Grande Fratello Vip, è un uomo di una certa età, con una compagna e dei figli, e nella vita privata è un sant’uomo. Oggi condivide le sue riflessioni sulla psicologia e su ciò che serve per essere un marito di successo.

Francesca Carmela Antonaci ha appena festeggiato il suo 63° compleanno! È reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e laureata in psicologia. Purtroppo è stata appena radiata dall’albo del Lazio alla luce dell’inchiesta aperta durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia per il caso Marco Bellavia. Francesca è appassionatamente innamorata del suo compagno Mehmet Bozkurt, 43 anni, di origine turca. Inizialmente un uomo misterioso, la loro relazione è stata paragonata al polverone mediatico di Mark Caltagirone.

Gli amori

Gegia è stata clamorosamente radiata dall’albo degli psicologi del Lazio a causa della sua vita privata. Il bel turco ha fatto diverse apparizioni, anche direttamente a casa sua, lasciando tutti sbigottiti. Gegia è stata sposata con Maurizio Motta, amico e assistente di Jerry Calà, ma si sono presto separati. Durante le riprese di “Professione vacanze”, Francesca è rimasta incinta del suo ex, ma purtroppo ha avuto un aborto spontaneo. In seguito, ha iniziato una relazione con Michele Carbone, più giovane di lei di 31 anni. Attualmente sta con un imprenditore turco. Lo scorso anno, Gegia ha partecipato alla serie comica “Il Santone – #ilpiùbellofrasidioscio”.