Genitori lasciano il figlio di un anno in auto per fare shopping

Il primo pomeriggio del 31 luglio ha visto un grave episodio di negligenza genitoriale a Castel Guelfo, nel Bolognese. Una coppia ha abbandonato il loro bambino di un anno nel parcheggio di un centro commerciale, sostenendo che il bambino stesse dormendo mentre essi andavano a fare shopping. Questa azione irresponsabile ha portato alla denuncia dei genitori per il reato di “abbandono di persone minori o incapaci”.

La scoperta dei clienti del centro commerciale

Poco dopo le 13, sotto il sole a picco, alcuni clienti del centro commerciale The Style hanno notato la presenza del piccolo, lasciato solo nell’auto. Il rapido intervento di questi clienti ha allertato le forze dell’ordine presenti sul posto. I genitori hanno tentato di giustificare la loro azione sostenendo che l’aria condizionata era accesa e che stavano effettuando un acquisto rapido.

Il riscontro degli agenti

Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno potuto confermare che:

L’auto era aperta

Il motore era acceso

L’aria condizionata era in funzione

Il bambino non sembrava in sofferenza

Nonostante ciò, i carabinieri hanno deciso di estrarre il bambino dalla vettura. Questo è avvenuto poco prima del ritorno dei genitori, che si erano allontanati per un breve periodo con i loro altri tre figli.

Le conseguenze dell’irresponsabilità genitoriale

Nonostante le giustificazioni dei genitori, la Procura della Repubblica di Bologna ha ritenuto opportuno denunciarli per abbandono di minori. L’episodio solleva ulteriori domande sulla responsabilità genitoriale e sul benessere dei bambini, mettendo in evidenza l’importanza di non lasciare mai i bambini da soli in un’auto, indipendentemente dalle circostanze.