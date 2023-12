Gessica Notaro sarà in grado di vedere anche con l’occhio sinistro: si considera un miracolo

Gessica Notaro, l’indomita donna che nel 2017 fu vittima di un brutale attacco con l’acido, sta per vivere un miracolo ancora più grande: il recupero della vista nell’occhio sinistro. La 33enne, aggredita da Eddy Tavares, condannato a 10 anni di carcere, ha condiviso questa straordinaria notizia in un’intervista recente a Di Più.

La Promessa Fatta a Dio

Nel corso dell’intervista, Gessica ha rivelato i dettagli angoscianti di quella terribile notte in cui il suo volto fu gravemente danneggiato dall’acido. Mentre aspettava ansiosamente l’arrivo di sua madre e dei soccorritori, si inginocchiò davanti a una statuetta della Madonna e implorò l’aiuto di Dio. In quell’istante, fece una promessa al Divino: se mantenesse la sua vista, avrebbe dedicato la sua vita a sostenere le donne vittime di violenza, attraverso testimonianze e attività di volontariato.

La Fede come Guida

La testimonianza di Gessica è un tributo alla sua fede in Dio, che lei ritiene responsabile del miracolo che sta per compiersi. Nel momento più buio della sua vita, ha supplicato Dio di prendere la sua bellezza ma di lasciarle la vista. La donna crede fermamente che il suo destino sia stato influenzato dalle mani divine, e che tutto ciò che le è accaduto sia stato pianificato per una ragione.





Il Sostegno della Religione

Prima di ogni intervento chirurgico, Gessica ha rivolto preghiere a Dio e alla Vergine Maria, stringendo una croce della Madonna del Rocio, a cui è profondamente devota. La sua fede è stata la roccia su cui si è aggrappata durante il difficile percorso verso il recupero.

Un Nuovo Inizio

Nonostante le sfide e l’orrore che ha vissuto, Gessica ha dimostrato un coraggio straordinario. Ha ricostruito la sua vita, innamorandosi di Filippo Bologni e sposandolo lo scorso settembre. Durante le loro nozze, un evento straordinario ha rafforzato la sua fede: un raggio di sole ha squarciato le nuvole, un fenomeno chiamato “il dito di Dio”, che ha accompagnato la cerimonia. Per Gessica, è stata la prova tangibile dell’esistenza di Dio al di là delle religioni.

Un Desiderio: Incontrare Papa Francesco

Tra i desideri di Gessica, ora c’è l’ardente speranza di incontrare Papa Francesco. Metà argentina, come il Papa, Gessica sogna quel momento in cui il Santo Padre potrebbe benedirla, lasciando al destino decidere il corso dell’incontro.

Questa incredibile storia di sopravvivenza e fede dimostra il potere della determinazione umana e della spiritualità nel superare le avversità più oscure. Gessica Notaro è davvero un esempio di resilienza straordinaria.