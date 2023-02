GF Vip 7, caos Nikita: cosa è accaduto tra dentro la casa e fuori

L’imitazione di Milena Miconi da parte di Nikita Pelizon non è stata ben accolta. È stato visto come un altro modo per prendere in giro la star del GF Vip 7 e non tutti si sono divertiti. Questo ha scatenato non solo la disapprovazione dei fan del concorrente, ma anche dei familiari che hanno preso immediatamente provvedimenti.

La risposta dei familiari di Nikita Pelizon all’imitazione di Milena Miconi ha suscitato nelle ultime ore un notevole scalpore sui social media. I fan di Nikita non sono contenti della situazione e i suoi familiari hanno espresso la loro disapprovazione. Per capire cosa è successo, si è partiti dall’imitazione di Nikita da parte di Milena Miconi, che è stata accolta con critiche dagli utenti dei social media. Commenti come “Brutta, questa non è imitazione, ma presa in giro di una persona di cui mi vergognerei al tuo posto” e “Insinuare che Nikita aiuti gli altri per le telecamere o che desideri la morte delle persone non è la sua imitazione, è solo disgusto totale” sono stati tra i tanti che hanno espresso disapprovazione.

La famiglia Pelizon ha rilasciato una dichiarazione in risposta all’imitazione di Milena Miconi.

L’imitazione di Nikita non sembra essere stata ben accolta dal pubblico. Milena Miconi ha scelto di indossare una parrucca verde acqua e, armata di un peluche, ha parodiato l’accento britannico della concorrente con frasi che richiamavano creature mitiche come angeli e unicorni e l’atteggiamento altruista della concorrente.

In seguito al clamore suscitato sui social media dall’imitazione di Nikita, Giulia, responsabile dei profili social di Nikita, ha pubblicato una dichiarazione sul profilo Instagram della vippona: “Ho appena concluso una telefonata con l’avvocato di Nikita. Quello che è successo ieri sera è un esempio di satira. C’è una distinzione tra satira e diffamazione. L’intento della satira è quello di provocare una risata, non necessariamente deve essere basata sulla verità. C’è ampio spazio per l’immaginazione, ma certi confini dovrebbero essere stabiliti dal buon senso”.

È altamente inappropriato e lontano dalla realtà aver ferito Nikita in questo modo. L’unico modo per dimostrare il nostro sostegno e il nostro amore per lei è assicurarci che sia protetta. Voglio ringraziare tutti per il loro continuo sostegno a Nikita”. Inoltre, il tweet di Jessica trasmette il suo shock e la sua disapprovazione per la situazione, poiché non condonerebbe mai il bullismo, nemmeno nei confronti di chi non le piace.