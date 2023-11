Giacomo Urtis rivela: “Voglio sposare il mio fidanzato etero e avere figli con lui”

La trasformazione di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico, ha recentemente accelerato la sua transizione verso un aspetto più femminile. In un’intervista esclusiva, Urtis racconta di come questo cambiamento gli abbia “cambiato radicalmente la vita”: ora attira l’attenzione di persone che prima non lo consideravano e ha tantissimi follower che lo sostengono con affetto, anziché criticarlo.

La passione per la medicina estetica

Nonostante la popolarità televisiva, Urtis si considera prima di tutto un medico. La sua passione per la chirurgia estetica nasce 20 anni fa, quando apre una clinica a Porto Cervo frequentata da vip e personaggi del jet set. Da lì inizia a lavorare tra Roma e Milano, affermandosi come uno dei chirurghi estetici più famosi in Italia.

“Per ora niente operazioni per il cambio di sesso”

Urtis rivela di essersi sottoposto a una quarantina di interventi, ma per ora non intende operarsi per il cambio di sesso né farsi impiantare il seno. Si dichiara soddisfatto del suo aspetto attuale, che gli permette di attirare anche uomini eterosessuali.





La storia d’amore con il fidanzato etero

Il chirurgo presenta il suo nuovo compagno, un imprenditore di 32 anni, eterosessuale e proprietario di una Ferrari. Si sono conosciuti sui social e Urtis è felice di questa relazione esclusiva. La famiglia del fidanzato ha avuto difficoltà ad accettare la loro unione, ma ora il rapporto procede a gonfie vele.

In programma le nozze e due figli

Urtis confida di sperare presto in una proposta di matrimonio. Lui e il compagno desiderano anche avere due figli tramite utero in affitto. Il chirurgo critica le leggi italiane sulla maternità surrogata, che ritiene bigotte e ipocrite, e afferma che farà comunque ricorso all’utero in affitto all’estero.

Il trauma infantile

Infine, Urtis rivela di aver subito molestie sessuali da parte del cugino 13enne quando aveva solo 6 anni. Dapprima pensava fosse un gioco, poi ha rimosso il trauma, rendendosi conto in età adulta che si era trattato di abusi. Oggi però si considera un uomo sereno e molto corteggiato.