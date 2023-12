Giambruno porta Mediaset in tribunale: “Mi hanno fatto fare una figura ridicola”

L’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ha annunciato la sua intenzione di portare in tribunale Mediaset a seguito della diffusione di alcuni fuori onda imbarazzanti da parte di “Striscia la Notizia”. Giambruno avrebbe commentato a un gruppo di amici durante un incontro in un ristorante vicino al Pantheon, a Roma, dicendo: “Mi hanno fatto fare una figura di merda mondiale.”

Secondo quanto riportato da La Stampa, Giambruno avrebbe già consultato un avvocato per intraprendere un’azione legale contro Mediaset, sostenendo violazione della privacy e diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione. Afferma di essere sicuro di vincere la causa con il supporto legale del suo avvocato.

Giambruno ha iniziato la sua carriera in Mediaset come autore e nel corso degli anni è stato promosso a conduttore di un proprio programma. Tuttavia, la sua carriera è stata macchiata da alcune celebri gaffe in diretta e dai fuori onda di “Striscia la Notizia” in cui si sono verificate battute a sfondo sessuale rivolte a colleghe. Questi eventi hanno portato Mediaset a interrompere il suo contratto con Giambruno, causando un grave danno alla sua immagine e alla sua carriera giornalistica.





L’annuncio di intenti legali da parte di Giambruno sembra essere una risposta alle conseguenze personali e professionali delle sue azioni durante quei fuori onda. La battaglia legale si preannuncia complessa, poiché il giornalista cerca di difendere la sua reputazione e ottenere giustizia per ciò che ritiene essere un grave danno subito. La questione sarà ora affrontata nei tribunali, dove verrà decisa la responsabilità di Mediaset nei confronti di Giambruno.