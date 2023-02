Gianluca Grignani perde sangue dal naso a Domenica In

Il cantautore è stato ospite della trasmissione di Mara Venier per un’intervista legata alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Gianluca Grignani è stato ospite di Domenica In nella puntata andata in onda il 19 febbraio. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha chiacchierato con la conduttrice Mara Venier. Durante l’intervista diversi telespettatori hanno notato un particolare, ovvero che il musicista perdeva sangue dal naso. Non un versamento copioso, ma la piccola ferita è stata prontamente rilevata dagli utenti affezionati alla trasmissione. E infatti il fotogramma è stato subito rilanciato sui social media.

Non guardo mai i classici di Sanremo, nemmeno durante la gara”, ha spiegato Grignani al conduttore. “A Sanremo non conoscevo le classifiche, non avevo idea di nulla, né di Fantasanremo…”, ha osservato Grignani, che poi ha perso il filo del discorso: “Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più”. C’è voluta la ‘zia’ Mara per ricordargli che stava disquisendo che non è mai sulle sue performance.

Lo spazio è poi passato alle “sparizioni”. “Perché a volte tendi a sparire?”, ha chiesto la Venier all’ospite. “Sono gli altri che non mi seguono…”, ha risposto l’artista, sorridendo. “Ci sono state volte in cui ho pensato, insomma, che sarebbe stato meglio che apparire. Ho pensato: ‘Vuoi la leggenda? Te la do io la leggenda’. Ma non mi sento una leggenda, è una cosa ironica”.

La conduttrice veneziana ha detto che, a suo parere, la canzone sanremese “Quando mi manca il fiato” (Grignani ha dedicato il brano al padre) avrebbe meritato almeno il Premio della Critica. “Sono contento per chiunque l’abbia vinto, se mi ricordo chi l’ha vinto tra qualche anno… in realtà ora non mi ricordo chi l’ha vinto”, la replica spontanea e sincera di Grignani.

Marco Mengoni ha vinto i seguenti premi a Sanremo:

PREMIO DELLA CRITICA “MIA MARTINI” (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston): Colapesce Dimartino, “Splash”.

Il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” del Palafiori va a Colapesce Dimartino per “Splash”.

Il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo va a Coma_Cose per “Addio”.

Il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Migliore composizione musicale è stato assegnato a Marco Mengoni per la composizione “Due vite”.

Il bacio tra Fedez e i Rosa Chemicals ha oscurato la domenica.

Poco prima dell’ospitata di Gianluca Grignani, in studio sono intervenuti i Rosa Chemical. Mara Venier ha chiarito durante la diretta che non aveva intenzione di mostrare il filmato del bacio con Fedez. E così è stato. Durante il dibattito con la Chemical, la polemica nata dal “bacio” non è stata nemmeno affrontata. La conduttrice veneziana ha preferito bypassare completamente la questione.