Anna Oxa: Età e Vita Personale

Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, è una celebre cantante e conduttrice televisiva italiana di origini albanesi. Nata il 28 aprile 1961 a Bari, attualmente ha 61 anni. La sua vita personale è stata segnata da tre matrimoni e una lunga relazione.

Il suo primo matrimonio è stato con il musicista Franco Ciani, seguito da un secondo matrimonio con Behgjet Pacolli, un imprenditore e politico kosovaro. Successivamente, si è sposata con Marco Sansonetti, un ex membro della sua squadra di sicurezza. In tutti e tre i casi, i matrimoni si sono conclusi con il divorzio. La sua vita sentimentale è stata anche influenzata da una lunga storia d’amore con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, con cui ha avuto due figli, Francesca e Qazim.

Biografia Musicale

Anna Oxa ha iniziato la sua carriera musicale sin da giovane, esibendosi nei pianobar della sua città natale, Bari. All’età di soli 15 anni, ha registrato il suo primo singolo. Il suo debutto al Festival di Sanremo è avvenuto nel 1978 con la canzone “Un’emozione da poco”. Indossando un look androgino e punk, creato appositamente per lei da Ivan Cattaneo, ha ottenuto un notevole successo, arrivando al secondo posto dietro ai Matia Bazar.





La sua carriera da interprete è stata caratterizzata da una vasta discografia e collaborazioni con artisti di fama come Fausto Leali, Ivano Fossati e Roberto Vecchioni. Ha partecipato ben quattordici volte al Festival di Sanremo, vincendo in due occasioni: nel 1989 con “Ti lascerò”, in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 come solista con “Senza pietà”.

Successi Musicali e Carriera Televisiva

Tra le canzoni più celebri di Anna Oxa troviamo “Donna con te”, “Tutti i brividi del mondo” e “Storie”. Oltre alla sua carriera musicale, ha condotto vari programmi televisivi, tra cui “Fantastico” nel 1988, “Torno sabato” nel 2001 con Giorgio Panariello, e ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle” nel 2013. Nel 2016, è stata giudice in “Amici”.

Anna Oxa rimane una delle cantanti italiane più apprezzate e riconosciute, con una carriera che spazia dalla musica alla televisione, lasciando un segno indelebile nell’intrattenimento italiano.