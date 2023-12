Anna Oxa: Icona della Musica Italiana

Anna Oxa, una delle più grandi interpreti della musica italiana, è una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale grazie alla sua voce unica. Questa artista originaria della Puglia, con radici albanesi, ha costruito un repertorio eccezionale che ha conquistato i cuori di milioni di ascoltatori in Italia e oltre.

Nel corso degli anni, il nome di Anna Oxa è diventato uno dei più autorevoli nella scena pop italiana grazie a brani indimenticabili come “Un’emozione da poco,” “Ti lascerò,” “Donna con te,” “Quando nasce un amore,” “L’eterno movimento” e molti altri. Il suo successo culminò con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989 con la canzone “Ti lascerò,” in duetto con Fausto Leali.

Una Carriera Duratura e una Sfida con la Malattia

Anna Oxa, all’età di 62 anni, vanta una delle carriere più longeve e prolifiche nella storia della musica italiana, con 45 anni di lavoro alle spalle. Nel corso della sua carriera, ha affrontato anche momenti difficili, tra cui una malattia che ha richiesto il suo ricovero e ha preoccupato i suoi fan. Secondo quanto riportato da tg24.sky.it, la cantante è stata colpita da una laringotracheite virale, che l’ha costretta ad annullare alcune tappe del suo tour.





La Vita Privata di Anna Oxa

Anna Oxa è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Ha scelto di trasferirsi all’estero, precisamente in Svizzera, dove vive in solitudine, in cerca di ispirazione e spiritualità. Tuttavia, i suoi due figli, Francesca e Qazim, nati dalla sua relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls, la visitano occasionalmente. La cantante è stata sposata tre volte, rispettivamente con Franco Ciani, musicista, Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro, e Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo.

Il Mistero della Chirurgia Estetica

Il nome di Anna Oxa è stato spesso al centro di dibattiti e speculazioni riguardo a eventuali interventi di chirurgia estetica. Sebbene la cantante non abbia mai confermato o smentito tali voci, le immagini parlano da sole. Confrontando il suo aspetto attuale con quello del passato, è evidente che ci sono stati cambiamenti nel suo viso che hanno fatto sorgere dubbi su possibili interventi chirurgici.

Anna Oxa rimane un’icona della musica italiana, con una carriera straordinaria e una vita privata avvolta nel mistero che continua a suscitare l’interesse del pubblico e dei media.