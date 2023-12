Anna Oxa, nota per la sua eccentricità e versatilità artistiche, ha lasciato il segno nella storia della musica italiana. Non solo per la sua straordinaria carriera musicale, ma anche per i suoi tre matrimoni. Ecco chi sono stati i suoi ex mariti: Franco Ciani (1982 – 1989), Behgjet Pacolli (1999 – 2002), e Marco Sansonetti (2006 – 2008). In tutti e tre i casi, il matrimonio è finito con il divorzio.

Franco Ciani: Il Primo Marito

Il primo matrimonio di Anna Oxa è stato con Franco Ciani, un musicista, produttore e autore. Questo legame è stato celebrato quando Anna aveva appena vent’anni, nel 1982, ed è durato fino al 1989. Questi anni sono stati cruciali per la carriera della cantante, e Franco Ciani ha svolto un ruolo significativo nella sua crescita artistica.

Dopo il divorzio, la collaborazione professionale tra i due è continuata. Franco Ciani è stato autore di successi che hanno segnato non solo la carriera di Anna, ma anche la storia della musica italiana. Tra i brani più noti, “Ti Lascerò,” eseguito da Anna in duetto con Fausto Leali e vincitore del Festival di Sanremo del 1989, e “È Tutto un Attimo,” un altro grande successo interpretato da Anna Oxa sul palco dell’Ariston nel 1986.





Tristemente, il 3 gennaio 2020, Franco Ciani si è tolto la vita, apparentemente a causa di problemi finanziari, come indicato in una nota lasciata al suo agente, Nando Sepe.

Gianni Belleno: Il Compagno e Padre dei Figli di Anna Oxa

Gianni Belleno, batterista e fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, è stato il compagno di Anna Oxa per un decennio, dal 1989 al 1999. Durante questo periodo, sono nati i due figli di Anna, Francesca e Qazim.

Tuttavia, la storia d’amore ha avuto un epilogo controverso quando, nel 2009, Gianni Belleno è stato denunciato da Anna Oxa per violazione degli obblighi di assistenza familiare per non aver versato l’assegno di mantenimento dei figli stabilito dalla legge. A seguito della condanna, Belleno ha trascorso sei mesi in prigione e ha pagato un risarcimento di cinquemila euro all’ex compagna e al figlio minore, all’epoca quattordicenne, oltre a venticinquemila euro alla figlia maggiorenne.

Behgjet Pacolli: Il Breve Matrimonio con un Politico Kosovaro

Dopo la fine della relazione con il padre dei suoi figli, Anna Oxa ha sposato Behgjet Pacolli nel 1999. Questa unione è durata fino al 2002, ed è un capitolo della vita di Anna su cui parla raramente. Behgjet Pacolli è un imprenditore e politico kosovaro.

Marco Sansonetti: L’Ultimo Marito

Il terzo e ultimo matrimonio di Anna Oxa è stato con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. Questa unione è durata solamente due anni, dal 2006 al 2008.

Anna Oxa non è solita discutere dei suoi ex mariti in interviste, e ha commentato in una di esse: “Mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili!”