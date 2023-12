Wanda Nara, conosciuta come showgirl argentina, è tornata come concorrente su “Ballando con le stelle” nell’edizione del 21 ottobre 2023. Questa donna dai mille talenti ha attirato spesso l’attenzione della cronaca rosa. Scopriamo insieme alcuni dettagli della sua vita privata, tra cui il suo matrimonio con Mauro Icardi e la sua lotta contro la malattia.

L’Inizio della Vita di Wanda Nara

Wanda Nara, all’anagrafe Wanda Nara Colosimo, è nata il 10 dicembre 1986 a Boulogne Sur Mer, nella provincia di Buenos Aires. I suoi genitori sono Andrés Nara e Nora Colosimo, e sua sorella Zaira è una famosa conduttrice televisiva e modella. La sua carriera è decollata dopo esibizioni teatrali a partire dal 2005, e ha raggiunto la fama in Argentina partecipando a talent-show di successo come “Patinando por un sueño” nel 2007 (versione locale di “Dancing on Ice”) e “Bailando por un sueño” nel 2011 (versione argentina di “Dancing with the Stars”). In Italia, è stata co-conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” dal 2018 al 2020 e opinionista al “Grande Fratello Vip 2020”. Nel 2023, ha condotto la versione argentina di “Masterchef”.

Il Primo Matrimonio con Maxi Lopez

Il 31 maggio 2008, a Buenos Aires, Wanda Nara sposa il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli: Valentino (2009), Benedicto (2010) e Constantino (2012). La coppia si era conosciuta nel 2007 attraverso un amico comune, e la loro attrazione è stata immediata. Tuttavia, quando Maxi Lopez è stato acquistato dal Milan nel 2010, il loro matrimonio ha iniziato a sgretolarsi, e il divorzio è avvenuto in seguito a accuse reciproche di infedeltà e tradimenti.





La Storia Controversa con Mauro Icardi

Durante le turbolente liti con Maxi Lopez, Wanda Nara ha stretto legami con il calciatore argentino Mauro Icardi, noto per la sua militanza nell’Inter. Questa relazione ha generato scandali e polemiche. Entrambi i calciatori, Maxi Lopez (classe 1984) e Mauro Icardi (classe 1993), hanno militato nella Sampdoria nella stagione 2012-2013. Wanda Nara è stata accusata di aver tradito Maxi Lopez con Icardi, un’amica della famiglia. Questo tradimento ha suscitato critiche non solo dalla stampa ma anche da figure di spicco come Diego Armando Maradona. Tuttavia, Wanda Nara ha negato con fermezza di aver avuto una relazione con Icardi mentre era ancora sposata con Maxi Lopez e ha affermato di essere stata tradita dal marito in passato.

Il Matrimonio con Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati il 27 maggio 2014. L’anno successivo, hanno avuto la loro prima figlia, Francesca, seguita da Isabella nel 2016. Nel corso del tempo, la coppia ha affrontato problemi coniugali, comprese accuse di tradimento. Nonostante alti e bassi, nel settembre 2022, hanno annunciato la loro separazione. Icardi è stato accusato di aver avuto una relazione con un’attrice argentina di nome Eugenia Suarez. Tuttavia, nel 2023, la coppia ha dato segni di riconciliazione, lasciando sperare in un futuro insieme.

La Lotta di Wanda Nara contro la Malattia

Nell’estate del 2023, sono emerse indiscrezioni secondo cui Wanda Nara stava lottando contro la leucemia. Queste voci sono state in seguito confermate. Prima della sua partecipazione a “Ballando con le stelle” nell’ottobre del 2023, Wanda Nara ha dichiarato al Corriere della Sera: “Ero molto stanca e ho fatto delle analisi senza motivo apparente. Dopo i risultati, sono stata costretta a fermarmi per un paio di giorni. Ho dovuto affrontare la situazione. Ora cerco di vivere ogni momento appieno, soprattutto perché sono una madre. Se cado, tutti cadono come un domino. Credo in Dio e accetto questa sfida. Mi piace prendere cura della mia grande famiglia, e credo che questo sia il mio compito.” Wanda Nara sta affrontando con forza e determinazione la sua battaglia contro la malattia.