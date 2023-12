Nell’ambito di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gino Paoli, celebre cantautore italiano, ha condiviso pensieri intimi sulla sua vita e ha espresso alcune riflessioni sul mondo della musica odierno.

Il Successo e il Momento di Svolta

Paoli, noto per canzoni indimenticabili come “Sapore di Sale,” ha parlato del suo momento di massimo successo e del drastico cambiamento che ha vissuto in quegli anni. “Avevo tutto, e non sentivo più niente,” ha rivelato, spiegando come la sua vita sembrasse perfetta all’esterno, ma dentro di sé c’era un vuoto che lo ha spinto verso un atto estremo.

L’Intervista e l’Autobiografia

L’intervista ha fornito un’occasione per esplorare dettagliatamente la vita di Paoli, inclusi i ricordi della sua infanzia, la sua carriera musicale e l’amore. Paoli ha recentemente pubblicato l’autobiografia “Cosa farò da grande,” in cui racconta molte delle storie e delle esperienze che ha condiviso nell’intervista.





Il Cambiamento nell’Industria Musicale

Uno dei commenti più discussi di Paoli riguarda l’attuale panorama musicale. Ha descritto il mondo dello spettacolo come “un mondo di m.” e ha sottolineato come sia diventato ancor più centrato sull’apparenza rispetto al passato. Paoli ha notato il cambiamento nelle artiste emergenti, affermando che oggi “emergono le cantanti che mostrano il cu*o.”

Il Legame con Ornella Vanoni

Paoli ha condiviso ricordi speciali del suo rapporto con la leggendaria cantante Ornella Vanoni. Hanno avuto una lunga e importante storia d’amore, e Paoli ha dichiarato che Vanoni gli ha insegnato molto sulla vita e sul sesso. Ha parlato con affetto di come il loro rapporto abbia contribuito a farlo crescere come persona.

Le Relazioni Familiari

Nell’intervista, Paoli ha anche parlato delle sue relazioni familiari, inclusa la figlia Amanda, nata dalla sua relazione con l’attrice Stefania Sandrelli. Ha condiviso come ha cercato di essere un padre presente per i suoi figli e ha raccontato aneddoti sulle difficoltà che ha affrontato per proteggere la sua famiglia dalla curiosità invadente dei media.

In definitiva, l’intervista ha offerto un’opportunità unica per conoscere meglio il noto cantautore italiano, esplorando sia il suo passato che le sue opinioni sull’attuale panorama musicale. Gino Paoli rimane una figura iconica nella musica italiana, e il suo contributo alla cultura musicale del paese è innegabile.