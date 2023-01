Giovanna Moro chi è la famosa fidanzata di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli era profondamente e appassionatamente innamorato della sua prima fidanzata, Giovanna Moro Vialli.

A Cremona, i più anziani ricordano con affetto la vista di lui che sfrecciava in pianura con la sua Vespa, con i suoi riccioli neri e ribelli, già noto per le sue prodezze eclatanti nella regione. La sua bella fidanzata di lunga data, Giovanna Moro, gli si aggrappava alle spalle, avendo una relazione con lui da 13 anni.

Cosa ha causato la straziante fine della loro relazione?

All’età di 26 anni, durante i Mondiali di calcio del 1990, si sussurrò che Vialli avesse disertato il raduno della Nazionale per incontrarsi con la showgirl. La Parietti, però, ha sempre smentito questa versione dei fatti. “Fa parte del folklore, non confermerò mai né smentirò. Alcuni giorni dico sì, altri dico no”, ha dichiarato. Nonostante ciò, le voci erano ancora molto forti, si diceva addirittura che Vialli avesse chiuso la relazione con l’allora fidanzata, Giovanna Moro, solo a causa dell’infatuazione per la showgirl.

La moglie

L’amore eterno e appassionato di Gianluca Vialli è stato per Cathryn White Cooper, una splendida modella di origine sudafricana.

Quando Vialli giocava nel Chelsea, lui e Cathryn si incrociarono e la loro storia d’amore ebbe inizio! Cathryn, ex modella e oggi rinomata interior designer nel Regno Unito, ha sposato Vialli nel 2003 e ha avuto due splendide figlie, Olivia e Sofia.

Cathryn è stata fedele a Gianluca fino all’ultimo respiro.