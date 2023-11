Giulia Cecchettin: La lettera di Elena per sua sorella

Quest’anno, in Italia, questa giornata assume un significato ancora più profondo a causa di un tragico evento: il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto il 18 novembre scorso per mano di Filippo Turetta. Oggi, dopo che Turetta è stato arrestato e scortato in carcere, sua sorella Elena Cecchettin ha scritto una lettera commovente in memoria di Giulia.

La Lettera di Elena: Un Dolore Incolmabile

La lettera di Elena Cecchettin è un toccante tributo a sua sorella Giulia, vittima di un femminicidio che ha sconvolto l’Italia. “Questa casa che fino a poco più di un anno fa era troppo piccola, ora sembra così vuota, così grande e spenta,” scrive Elena, esprimendo il vuoto che ha colmato la sua vita con la perdita di Giulia. La lettera è un lamento per l’assenza insopportabile, una ricerca inconcludente di quella presenza che non può più essere condivisa. Il dolore di Elena è palpabile nelle parole che descrivono il vuoto che la morte di sua sorella ha lasciato nel suo cuore.

La Speranza di un Cambiamento Culturale

Nonostante il profondo dolore, Elena Cecchettin condivide anche un messaggio di speranza e cambiamento. La lettera sottolinea la necessità di una “rivoluzione culturale” che insegni il rispetto, l’educazione e l’affettività. Questa rivoluzione deve promuovere la consapevolezza del consenso, del rispetto e della libertà di scelta. Nel suo scritto, Elena sottolinea l’importanza di insegnare a tutti ad accettare il “no” e riconoscere che nessuna donna è proprietà di nessun altro. La speranza è che il sacrificio di Giulia possa portare a un cambiamento culturale significativo e contribuire a porre fine alla violenza contro le donne.





La lettera di Elena Cecchettin è un toccante tributo a sua sorella e un appello alla società per affrontare il problema della violenza contro le donne in modo deciso e collettivo. In questo momento di dolore e riflessione, ricordiamo Giulia Cecchettin e tutte le vittime di violenza di genere, impegnandoci a creare un mondo in cui ogni donna possa vivere libera da paura e violenza.