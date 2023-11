Giulia è stata legata e imbavagliata con del nastro adesivo. Filippo Turetta fornisca spiegazioni. La macchina Punto è stata analizzata dai Ris

L’Interrogatorio di Filippo Turetta Solleverà Domande Cruciali

L’orribile crimine che ha sconvolto l’opinione pubblica continua a sollevare domande. Il 22enne Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato rimpatriato in Italia dopo una fuga all’estero. Ora, l’interrogatorio con il giudice istruttore Benedetta Vitolo è alle porte, e il procuratore Andrea Petroni attende risposte.

Il Mistero delle Mani Legate e del Nastro Adesivo

Uno degli aspetti più inquietanti del caso riguarda l’uso del nastro adesivo. È stato utilizzato da Turetta per legare le mani di Giulia, per tapparle la bocca, o per entrambe le cose? Questa è una delle questioni cruciali che l’accusato dovrà affrontare.

Secondo fonti investigative, non è ancora chiaro se Turetta abbia impiegato il nastro solo per immobilizzare la vittima o se una parte di esso sia stata usata per soffocarla. “Non ne abbiamo la certezza,” afferma una fonte investigativa all’Adnkronos, “ma è una delle cose che dovrà chiarire.”





La Contestazione della Premeditazione

Un altro punto di interesse nell’interrogatorio sarà la possibile premeditazione del crimine. Filippo Turetta è stato descritto come “disorientato” dal suo legale dopo il suo ritorno in Italia. Tuttavia, ci sono diversi indizi che potrebbero indicare una pianificazione. Uno di essi è l’acquisto di nastro adesivo su internet poco prima dell’atroce crimine. Inoltre, Turetta è stato trovato in possesso di due coltelli, uno dei quali è stato rinvenuto ancora caldo. L’accusa potrebbe contestare la crudeltà dell’atto e il reato di occultamento di cadavere.

Il Recupero dell’Auto e degli Oggetti

Parallelamente all’interrogatorio, le autorità stanno lavorando per far tornare in Italia l’auto utilizzata da Turetta per la sua fuga all’estero. Si è richiesto il trasferimento diretto presso i laboratori dei carabinieri del Ris di Parma per evitare contaminazioni delle prove. Tra gli oggetti che si ritiene possano trovarsi nell’auto, vi sono un guanto, un coltello e 300 euro in contanti. Nonostante l’arresto in Germania, il veicolo non è stato ancora esaminato dalle autorità tedesche.

Infine, una delle questioni più angoscianti è la scomparsa del telefono di Giulia. Sembra che solo una scarpa della giovane sia stata ritrovata vicino al suo corpo, insieme ad altri oggetti tra cui un libro per l’infanzia.

L’interrogatorio di Filippo Turetta, atteso con ansia, potrebbe fornire risposte cruciali per svelare i dettagli di questo tragico evento.