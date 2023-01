Giuseppina Palluzzi chi è la fidanzata di Andrew Howe

Da dieci anni Andrew Howe ha una relazione con Giuseppina Palluzzi, anche lei atleta. I due sono stati recentemente avvistati alla celebrazione del 20° anniversario del Due Ponti Sporting Club all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e si è capito che il loro legame è forte e duraturo. Oltre al suo rigoroso allenamento, Andrew Howe ha anche una passione per la musica e suona la batteria in un gruppo rock alternativo, i Craiving. Una carriera musicale potrebbe essere nel suo futuro? Per ora sappiamo che ha raggiunto l’oro nel campo dell’amore.

Andrew Howe è un famoso velocista e detentore del record di salto in lungo, nonché membro del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare Italiana. Ha raggiunto una grande notorietà come partecipante al popolare programma televisivo Ballando con le stelle, accompagnato da una compagna un po’ irritante che gli rubava continuamente gli snack. Sono iniziate a circolare voci su un possibile flirt tra i due, ma sembra che non sia stato così.

Andrew Howe si ritira

Andrew Howe ha descritto la sua ex compagna Giuseppina Palluzzi come la sua “ancora”.

L’annuncio iniziale sarà trasmesso nel corso della puntata inaugurale di Verissimo su Canale 5. La dichiarazione finale sarà: “Ho scelto di ritirarmi dall’atletica”.

Andrew Howe, 37 anni, ha dichiarato.

Ho deciso di intraprendere questo percorso per ottenere un ulteriore sviluppo ed esplorazione personale, piuttosto che concentrarmi esclusivamente sui miei sforzi atletici. Ciononostante, continuerò a essere attivo nel mondo dello sport, che rimarrà sempre una parte fondamentale della mia vita.

Successivamente, come riporta il sito web di Mediaset Sport.

Mi sono sempre tenuto ad alti livelli, ma alla fine mi sono reso conto che non mi ero preso il tempo di riconoscere i miei risultati. Mi sentivo come se non avessi raggiunto la mia ambizione finale di vincere i Giochi Olimpici.

L’atleta parla poi di sua madre, colpita da un ictus due mesi fa, un fattore che probabilmente ha accelerato la sua decisione.

Ho ricevuto una telefonata alle 2 di notte che mi informava che mia madre aveva avuto un ictus due mesi e mezzo prima. Lei risiedeva e lavorava negli Stati Uniti e, dopo aver appreso la notizia, decisi di rimanere in silenzio e di tenerla per me in presenza dei miei amici. Il mattino seguente mi sono recata a Los Angeles per starle accanto. Sentivo il dovere di dimostrarle la stessa forza e lo stesso sostegno che lei aveva sempre dimostrato nei miei confronti.

Con la mamma che ora risiede in Italia, Howe ha suggerito che sarebbe in una posizione migliore. Per quanto riguarda i piani di Andrew per il futuro, ha dichiarato di essere un personal trainer e di essere aperto a una carriera nel mondo dello spettacolo.