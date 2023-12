Grande Fratello: Beatrice Luzzi sfoga la sua rabbia in diretta contro Cesara Buonamici

Nella recente puntata del Grande Fratello, andata in onda il 4 dicembre, Beatrice Luzzi ha fatto sentire la sua voce in diretta, e il bersaglio delle sue lamentele è stata l’opinionista Cesara Buonamici. La scintilla è scoccata durante una lite tra Bea e il concorrente Giuseppe Garibaldi, quando l’attrice ha accusato entrambi di essere maschilisti, includendo anche il padre di Giuseppe nel suo attacco. Garibaldi ha reagito con pianto e insulti nei confronti di Bea, chiamandola una “brutta bast***”.

Prima di affrontare la questione con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi ha parlato della situazione con Giuseppe Garibaldi. Ha espresso il suo disappunto nei confronti di coloro che erano dalla parte del figlio, sottolineando che ha subito umiliazioni da Giuseppe e che si aspettava più comprensione da parte della madre.

Successivamente, Bea ha cercato di chiarire la situazione, sperando di non aver messo in una situazione imbarazzante la madre di Giuseppe. Tuttavia, Cesara Buonamici ha ascoltato le scuse di Bea ma non sembrava schierarsi dalla parte della concorrente. Questo ha portato Beatrice a criticare l’atteggiamento della giornalista del Tg5, sottolineando che in passato aveva sempre concesso l’immunità a un altro concorrente, Massimiliano, e accusandola di non essere mai venuta incontro a lei. Nonostante la tensione, Cesara Buonamici ha reagito con un sorriso, e la situazione si è risolta senza uno scontro clamoroso.





In definitiva, non è scoppiato un vero e proprio litigio, ma sono volate alcune frecciatine che hanno fatto sorridere anche il pubblico televisivo. Non vediamo l’ora di scoprire come si svilupperanno i rapporti tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nei prossimi appuntamenti in diretta del Grande Fratello, a partire dal 9 dicembre.