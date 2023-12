La mamma di Belen interviene sul periodo più brutto della figlia: cosa ha da dire?

Domenica scorsa, Belen Rodriguez è stata ospite nel programma condotto da Mara Venier. Durante l’intervista, la showgirl ha affrontato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, rivelando di aver scoperto numerosi tradimenti da parte dell’ex marito. Inoltre, ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, durante la quale è arrivata a pesare meno di 50 chili, rendendo necessario il suo ricovero in clinica. Dopo questa toccante intervista, è stata la madre di Belen, Veronica Cozzani, a condividere ulteriori dettagli su questa difficile fase.

La famiglia di Belen ha sostenuto la showgirl durante questo periodo tumultuoso, con la madre Veronica che ha seguito l’intervista della figlia in televisione. Su Instagram, Veronica ha confermato che si è trattato di un momento estremamente difficile per Belen e ha voluto esprimere pubblicamente il suo sostegno all’argentina, che sta gradualmente riprendendosi dopo questa fase complicata.

Prima dell’intervento di Veronica sui social, Belen aveva raccontato a Mara Venier la sua esperienza: “Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia. Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a pesare 47 chili”. Ha anche parlato della depressione contro cui ha combattuto, dichiarando: “Ora sono fuori, ho vinto e sono più forte che mai”. Belen ha aggiunto che durante questo momento così delicato, Stefano non è stato al suo fianco.





Successivamente, Veronica Cozzani ha scritto su Instagram, condividendo il video dell’intervento di Belen a Domenica In: “Andiamo figlia mia, tutti possiamo cadere in basso. L’importante è potersi alzare, ti amiamo”. Ha poi risposto alle critiche: “Non è vero, parlate senza sapere e questo è triste. Lei ha toccato il fondo, è così, adesso sta bene e questo è importante. Il resto è niente”.

Tuttavia, tra i commenti negativi, c’è stato chi ha insinuato che Belen stesse facendo tutto per attirare l’attenzione, definendo la sua testimonianza in TV come una sceneggiata. Veronica Cozzani ha replicato con veemenza a queste accuse, affermando che è stato il periodo più brutto della sua vita come genitore, vedere il proprio figlio in quelle condizioni.