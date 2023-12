Jane Fonda, 86 Anni: preferisce partner giovani, non gradisce la pelle invecchiata

La leggendaria attrice di Hollywood, Jane Fonda, ha recentemente rivelato i suoi pensieri su una possibile relazione a 86 anni, facendo un’affermazione audace sul suo punto di vista personale.

Durante una partecipazione al podcast “Absolutely Not” condotto dalla comica Heather McMahan, Jane Fonda ha svelato la sua scelta di ritirarsi dalla vita amorosa a questa età. Tuttavia, se mai dovesse cambiare idea, ha specificato che non considererebbe uomini della sua stessa età come potenziali partner. La ragione? In modo schietto, ha dichiarato: “Non mi piace la pelle vecchia.” Questa affermazione è stata pronunciata con una franchezza disarmante e ha suscitato molta attenzione.

Il Dilemma di Jane Fonda: Preferenze per Partner Più Giovani Pur esprimendo la sua preferenza per partner più giovani, Jane Fonda ha sottolineato che non vorrebbe coinvolgersi con uomini ventenni, ritenendo ipocrita la scelta di uomini anziani che intraprendono relazioni con donne molto più giovani. Ha commentato: “Disapprovo gli uomini di 86 anni con donne di 20”, enfatizzando il suo rifiuto di inserirsi nella vita di qualcuno così giovane. Nonostante potesse apprezzare l’aspetto esteriore di uomini più giovani, ha chiarito che non intende percorrere quella strada.





La Vita di Jane Fonda: Tre Matrimoni e una Battaglia contro il Cancro Nel corso della sua vita, Jane Fonda è stata sposata tre volte: prima con il regista francese Roger Vadim, poi con il politico e attivista Tom Hayden e infine con l’imprenditore e fondatore della CNN Ted Turner. Ha anche avuto una lunga relazione con il produttore musicale Richard Perry. Recentemente, la Fonda ha affrontato una battaglia contro il linfoma non Hodgkin, un tipo di tumore del sistema linfatico. Ha iniziato la chemioterapia e ha dichiarato che il suo cancro è curabile, esprimendo gratitudine per l’accesso alle cure e il sostegno ricevuto dai suoi fan.

Jane Fonda, una donna di straordinaria carriera e determinazione, continua a ispirare e a sorprendere con la sua sincerità.