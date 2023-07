Grande Fratello Vip: Rissa ai Provini! Ex Corteggiatore di Uomini e Donne coinvolto in un Violento Scontro

I provini per il Grande Fratello Vip sono già in corso e sembrano essere iniziati con uno scoop sensazionale. Durante le audizioni, è emerso un retroscena particolare che coinvolge un volto noto proveniente da Uomini e Donne. La situazione è sfuggita di mano e ha portato ad una rissa tra i partecipanti.

Il Mix di Concorrenti: VIP e NIP

Quest’anno, il reality show ha deciso di stupire il pubblico con un mix unico di concorrenti. Sia personaggi famosi (VIP) che persone “normali” (NIP) parteciperanno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. I VIP vengono chiamati direttamente dal programma per i provini, mentre i NIP devono fare la fila nei luoghi designati.

Un Personaggio Familiare dal Passato di Uomini e Donne

Un testimone ha rivelato un episodio spiacevole durante i provini. Ciprian Aftim, un volto noto per aver partecipato a Uomini e Donne, avrebbe mostrato un atteggiamento altezzoso cercando di saltare la fila. Questo gesto ha suscitato la rabbia di un ragazzo presente, scatenando una reazione inaspettata.

La Scena Imbarazzante

Il giovane che stava aspettando il suo turno avrebbe invitato Ciprian a rispettare la fila come tutti gli altri partecipanti. Tuttavia, l’ex corteggiatore sembrava non gradire questa richiesta e, in un acceso momento di tensione, avrebbe addirittura afferrato il ragazzo per i capelli. La scena è stata definita “imbarazzante” da una fonte presente.

Conclusioni I provini del Grande Fratello Vip continuano ad attirare l’attenzione, e il coinvolgimento di un ex volto di Uomini e Donne in una rissa è sicuramente uno degli eventi più discussi. Resta da vedere come il programma gestirà questa situazione e quale sarà il cast definitivo del reality show.