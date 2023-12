Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Sundbyberg, Svezia, quando un ascensore da cantiere è precipitato da un’impensabile altezza di 20 metri, provocando la morte di cinque operai. Questo drammatico evento ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza nel cantiere gestito dalla Andersson Company Byggnads.

Una Tragedia che Ha Scosso Sundbyberg

Il cuore di Sundbyberg, nell’area metropolitana di Stoccolma, si è fermato nell’oscura mattina di lunedì 11 dicembre, quando un ascensore da cantiere è improvvisamente precipitato da un’altezza spaventosa di 20 metri. Cinque operai, che si trovavano a bordo dell’ascensore in quel momento, hanno perso la vita in modo tragico.

Le autorità locali non hanno potuto far altro che confermare la devastante perdita umana in questa terribile catastrofe, che ha inviato onde di shock attraverso la comunità locale e ha gettato una lunga ombra sul settore edilizio svedese.





Un Passato Tenebroso di Mancanze nella Sicurezza

La Andersson Company Byggnads, l’azienda responsabile del cantiere, è finita sotto i riflettori delle critiche a causa di incidenti precedenti che avevano sollevato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro. Questo non è il primo caso in cui l’azienda è stata coinvolta in controversie riguardanti la sicurezza dei lavoratori.

Gunnar Jonasson, procuratore capo incaricato delle indagini, ha rilasciato una dichiarazione: “Stiamo trattando un incidente di estrema gravità e stiamo conducendo un’indagine approfondita. Sospettiamo che ci siano state gravi violazioni delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, con conseguente perdita di vite umane”.

Le indagini attuali si concentrano sulle cause che hanno portato al cedimento dell’ascensore e sulle responsabilità dell’azienda Andersson Company Byggnads.

Appelli per la Sicurezza e per la Prevenzione Futura

Nonostante le vittime non siano state ancora ufficialmente identificate, è noto che tutti loro erano operai impegnati nel cantiere. L’azienda Andersson Company Byggnads ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “In qualità di appaltatori principali, ci assumiamo la massima responsabilità per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro”. Håkan Olsson, direttore dell’autorità svedese per la sicurezza sul lavoro, ha sottolineato l’importanza cruciale della gestione sistematica della sicurezza sul luogo di lavoro al fine di prevenire tragedie come questa.

La tragedia ha suscitato una profonda indignazione nel sindacato dei lavoratori edili svedesi. Il portavoce Johan Lidholm ha dichiarato: “La perdita di vite umane e gli incidenti sul lavoro devono essere prevenuti ad ogni costo. Il 2023 rappresenta un periodo oscuro nella storia dei lavoratori. Questo incidente è uno dei peggiori disastri lavorativi che la Svezia abbia conosciuto negli ultimi anni”.