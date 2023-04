“Guarda, è incredibile.” GF Vip 7, Oriana e Giaele in doccia, e in quel momento ‘compare lui’

Oriana Marzoli, il pensiero rivolto a Daniele Dal Moro. Mentre la finale del GF Vip 7 si avvicina e l’attenzione si concentra su chi riuscirà a salire sul podio, i concorrenti continuano a riflettere su questioni personali. È il caso di Oriana Marzoli che, sotto la doccia, ha lasciato vagare i pensieri.

Oriana Marzoli ha parlato di Daniele Dal Moro durante un momento di relax con Giaele De Donà. Le due amiche stavano rilassandosi quando lo sguardo di Oriana è caduto su un cuore disegnato con Daniele prima della sua eliminazione dal reality.

Oriana Marzoli e il ricordo di Daniele Dal Moro sotto la doccia: “Guarda…”

“Guarda… c’è ancora il cuore che ho disegnato per Daniele, ma lui pensava che lo stessi prendendo in giro”, ha commentato Oriana Marzoli. Questo episodio dimostra che il pensiero di Daniele Dal Moro e di una possibile storia d’amore al di fuori della casa del GF Vip 7 sono ancora vivi nella mente e nel cuore di Oriana.

Il rapporto tra Oriana e Daniele è stato caratterizzato da alti e bassi. Dopo molte incertezze e la squalifica di Daniele, Oriana ha cercato di chiarire i suoi sentimenti nei confronti del suo compagno di reality e la volontà di conoscerlo meglio sia all’interno della casa che una volta tornati alla vita quotidiana. In diverse occasioni, Oriana ha rivelato di sentire la mancanza di Daniele e di non vedere l’ora di riabbracciarlo.

Un esempio di ciò è il fatto che Oriana abbia appeso la foto di Daniele dietro l’anta del suo armadio per avere l’illusione di accorciare le distanze: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto”, ha confessato Oriana Marzoli poco tempo fa.