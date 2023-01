Guendalina Dorelli chi è la figlia Gloria Guida?

Guendalina Dorelli è l’amata figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli. È nota per il suo carattere discreto e riservato, ma la somiglianza con la madre Gloria Guida è innegabile. Guendalina ha scelto una strada diversa da quella dei suoi genitori, laureandosi in giurisprudenza e dedicando la sua vita a fare la mamma a tempo pieno della sua bellissima figlia Ginevra, nata da una relazione con un partner sconosciuto. Gloria Guida ha condiviso qualche dettaglio in più sulla figlia durante un’intervista a Domenica Live di Barbara D’Urso, sottolineando ulteriormente l’incredibile legame tra madre e figlia.

La splendida attrice icona della commedia italiana ha espresso il suo profondo amore e il suo matrimonio con Johnny Dorelli, da cui è nata la figlia Guendalina Dorelli. “Ci siamo sposati due volte. Prima, nel 1991, il matrimonio civile, e poi nel 2001, quello in chiesa” – ha dichiarato con passione l’attrice e conduttrice. Ha poi parlato con affetto del matrimonio in chiesa, rivelando: “Lo desideravo così tanto che siamo andati all’altare il giorno di Natale.

Johnny non è facile, a volte mi fa arrabbiare”. L’attrice ha poi parlato della figlia Guendalina: “Anche lei e i suoi fratelli possono dire che non è facile essere padre. Forse l’unico schiaffo a Guendalina sono stato io”. Purtroppo di Guendalina non si sa molto, visto che si è sempre tenuta lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e non ha un profilo su nessun social media, a conferma del suo carattere schivo e discreto.