Hai capito chi è Aleandro Baldi? Età, carriera, moglie, figli, vita privata

Aleandro Baldi è una figura iconica della musica italiana, adorata dai fan degli anni ’90! Ecco alcuni fatti interessanti su questo straordinario artista. Dall’inizio del secolo, la fama del suo nome è un po’ scemata rispetto all’enorme popolarità che aveva nel decennio precedente, quando Baldi era apprezzato e adorato da tutta l’Italia. Due sue canzoni, infatti, hanno vinto il Festival di Sanremo e sono entrate a far parte degli annali della musicologia italiana. Sapete chi è e cosa sta facendo in questi giorni?

Aleandro Baldi, nato nella splendida Greve in Chianti nel 1959, è stato benedetto da una vita di passioni nonostante la sua cecità dalla nascita. La sua più grande passione? La musica! Non ha mai permesso che la sua disabilità lo fermasse dal perseguire i suoi sogni.

Beppe Bigazzi gli ha dato l’opportunità di lanciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo permettendogli di partecipare alla sezione Esordienti del Festival di Sanremo, dove si è esibito con passione con “E la nave va” ottenendo un notevole secondo posto!

Nel 1989, Aleandro ha fatto un altro tentativo al Festival di Sanremo con la canzone “E sia così”, classificandosi al terzo posto. Ma è solo nel 1992 che il cantante raggiunge finalmente l’obiettivo di vincere la competizione canora più prestigiosa dell’anno. Quell’anno, Baldi e Francesca Alotta salirono sul palco dell’Ariston con il brano “Non amarmi”, che vinse il Festival e divenne subito un successo.

Il ritorno trionfale di Aleandro Baldi al Festival di Sanremo nel 1994 con la canzone “Passerà” fu un’occasione epocale in quanto fu incoronato vincitore. Purtroppo, da allora la sua presenza sul piccolo schermo come cantante è stata scarsa. Tuttavia, Baldi vive ancora nella sua città natale e continua a creare musica ancora oggi, riempiendo il mondo con la sua passione.

Vita privata di Aleandro Baldi

Aleandro Baldi protegge ferocemente la sua privacy, preferendo rimanere lontano dagli occhi del pubblico e tenere per sé la sua vita privata. Sono circolate speculazioni selvagge sul fatto che Baldi sia sposato e abbia dei figli, ma nessuno li ha mai visti in pubblico. Tuttavia, le persone a lui vicine hanno rivelato che Aleandro non ha intenzione di sistemarsi e formare una famiglia.