Hai capito chi è Farouk El Chourbagi ex fidanzato di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è stata fidanzata con Farouk Chourbagi, un industriale egiziano che ha avuto un tragico destino. Farouk Chourbagi era il proprietario dell’azienda Tricotez e, all’età di 27 anni, è stato trovato morto il 18 gennaio 1964, due giorni dopo la scomparsa, nell’ufficio di via Veneto, il cuore della Dolce Vita di Roma. Conosciamolo meglio.

L’identikit di Farouk El Chourbagi

Patrizia De Blanck, in un’intervista con Dagospia, ha raccontato la tragica storia del suo ex fidanzato Farouk Chourbagi, industriale egiziano del tessile, trovato ucciso nel suo ufficio a Roma nel 1964. Secondo la contessa, Farouk sarebbe stato ucciso dalla sua amante egiziana, Gabrielle Bebawi, con la complicità del marito, per gelosia. Farouk aveva lasciato la sua ex fidanzata per Patrizia e voleva sposarla, ma la contessa era troppo giovane e in attesa dell’annullamento del suo primo matrimonio. Farouk era conosciuto per essere un giovane ricco, appassionato di moda e vita notturna, con molte amanti. Gabrielle Bebawi è stata assolta in primo grado per mancanza di prove, ma molti anni dopo è stata dimostrata la sua colpevolezza. Tuttavia, l’assassina era scomparsa senza lasciare traccia.