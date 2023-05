Hai capito chi è Laura Efrikian ex moglie Gianni Morandi: età, figli, nipoti e dove vive

Laura Efrikian è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e della musica per il suo precedente matrimonio con Gianni Morandi.

Chi è Laura Efrikian

Laura Efrikian è nata a Treviso nel 1940 da Angelo Ephrikian, noto violinista, direttore d’orchestra e compositore di origine armena. Inizia la sua carriera come annunciatrice per Rai Milano, prima di condurre Canzonissima e il Festival di Sanremo nel 1962.

Nel 1966 Laura Efrikian ha sposato il cantante Gianni Morandi. La coppia ha avuto tre figli, ma la primogenita Serena è nata prematura e, purtroppo, è deceduta dopo sole nove ore. Dal loro matrimonio nacquero Marianna e Marco, che diedero a Laura Efrikian cinque nipoti.

Separazione e vita successiva

Il matrimonio con Morandi finì nel 1979, tuttavia i due rimasero molto amici: “Dopo la nascita dell’amore è nata una forte amicizia, che è simile all’amore ma non così intensa”. Nel 2004 Morandi ha sposato Anna Dan, mentre Laura Efrikian ha iniziato una relazione a distanza con un uomo italiano residente in Kenya. Non aveva intenzione di creare un’altra famiglia, ma trovava la storia d’amore affascinante. Alla fine la relazione sentimentale si è conclusa.

Laura Efrikian ha commentato il suo matrimonio con Gianni Morandi, osservando che il loro amore si è concluso quando il senso di connessione si è dissipato, rendendolo insostenibile. Nonostante ciò, il loro amore era potente e lo vivevano con immenso zelo, come se fossero molto più giovani della loro età reale.

Carriera televisiva e cinematografica

Dopo aver lavorato come annunciatrice e conduttrice televisiva, Laura Efrikian si è avventurata nel mondo del cinema. Ha partecipato a film importanti come “Ercole alla conquista di Atlantide”, “La cittadella” e “David Copperfield”. Negli anni ’70 ha spostato la sua attenzione dalla televisione.

Negli anni 2000 è tornata in televisione, partecipando a serie televisive come “Don Luca” e “Il morso del serpente”. Inoltre, ha recitato in diverse produzioni teatrali.