Hai capito chi è Osvaldo Paterlini marito di Orietta Berti? Età, figli, malattia

Orietta Berti è una famosa cantante italiana, nata a Cavriago in Emilia-Romagna e soprannominata “l’usignolo di Cavriago” e “la marmotta di Cavriago”. Sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, ha vinto quattro dischi d’oro, due d’argento e uno di platino, vendendo oltre quindici milioni di dischi. Apprezzata dal pubblico per la sua semplicità e coerenza artistica, ha trascorso una carriera di serietà professionale e umana. Ha partecipato dodici volte al Festival di Sanremo e dieci volte a Un disco per l’estate. Nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera per i suoi 45 anni di attività e ha effettuato numerose tournée in Italia e in altre parti del mondo. Nel 2021 è tornata a Sanremo dopo 29 anni con il brano “Quando ti sei innamorato”, incluso nel suo nuovo album di inediti “La mia vita è un film”. Nel giugno 2021 ha pubblicato il brano “Mille”, cantato con Fedez e Achille Lauro, diventando uno dei tormentoni dell’estate.