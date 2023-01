Hai capito chi è Rkomi? Età, Altezza, Fidanzata, Sylvie Loto, vero nome e carriera

Mirko Manuele Martorana, noto professionalmente come Rkomi, è un cantante rapper milanese di 27 anni. Ha pubblicato diversi singoli di successo e collaborato con artisti famosi come Madame, Irama e Sfera Ebbasta. Rkomi ha partecipato a Sanremo 2022 piazzandosi al 17° posto. Da settembre sarà giudice di X-Factor 2022. Durante l’estate del 2022 ha avuto una breve relazione con Paola di Benedetto. Rkomi è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022.

Chi è Rkomi?

Il nome è Mirko Manuele Martorana.

L’artista noto come Rkomi si esibisce.

27 anni

Data di nascita: 19 aprile 1994

Luogo di origine: Milano

I nati tra il 21 marzo e il 19 aprile sono classificati come Ariete nello zodiaco.

Sono un rapper e un cantautore professionista.

Altezza: 5 piedi e 4 pollici

Non sono disponibili informazioni sul peso.

Aveva numerosi tatuaggi, principalmente sulle braccia e sul collo.

Dai un’occhiata al nostro profilo Instagram ufficiale, @rkomi, per gli ultimi aggiornamenti!

Rimani aggiornato con noi seguendo il nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it

Biografia

Mirko Manuele Martorana, conosciuto anche come Rkomi, è nato a Milano il 19 aprile 1994. È cresciuto nella periferia est di Milano, precisamente a Calvairate, dalla madre, dalla nonna e dalle sorelle. I suoi unici punti di riferimento maschili erano il fratello maggiore e il suo maestro di Muay Thai. A 17 anni lascia l’Istituto alberghiero CFP Galdius senza diplomarsi. Per mantenersi ha svolto diversi lavori come muratore, lavapiatti e barista, condividendo un appartamento con Tedua. Questa amicizia ha portato alla combinazione di progetti e idee che hanno spinto Mirko verso una carriera musicale di successo. Con tre album in studio, un album unplugged, diversi singoli di successo e collaborazioni con numerosi artisti, Rkomi ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo, “The Devil’s Tail”, con Elodie, che ha ottenuto buoni risultati nelle classifiche.

Sanremo 2022

Rkomi debutterà all’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Nonostante sia relativamente sconosciuto al grande pubblico, metterà in mostra il suo talento vocale con il singolo “Insuperabile”. Dopo due serate di esibizioni, Rkomi ha raggiunto il 15° posto in sala stampa. Nella terza serata, con l’aiuto della giuria demoscopica e del pubblico, la posizione di Rkomi migliora fino al 16° posto. Durante la quarta serata dedicata ai duetti e alle cover, Rkomi si classifica al 19° posto. Nella quinta e ultima serata, Rkomi riesce a migliorare il suo piazzamento medio, classificandosi al 17° posto assoluto.

Lavoro e carriera

Rkomi ha iniziato la sua carriera nel 2012, all’età di 18 anni, con i progetti musicali Keep Calm Mixtape, What You Don’t Do e Cousins Bella Vita EP. Dopo alcuni anni di pausa, è tornato nel 2016 con l’EP Dasein Sollen. Questo EP ha riscosso un notevole successo, raggiungendo lo status di platino e raccogliendo l’attenzione di Calcutta che gli ha chiesto di aprire un live a Torino.

Nel 2017 inizia la collaborazione con Roccia, etichetta gestita da Marracash, e pubblica il suo album di debutto, Io in terra. A questo sono seguite altre uscite.

“Dove gli occhi non arrivano” – Una pubblicazione del 2019.

Sono un tassista professionista che offre i suoi servizi nel 2021.

L’album Taxi Driver di Rkomi ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti nel 2021. Come riportato dalla rivista Chi, Rkomi parteciperà a Sanremo 2022.

Nel 2018, Rkomi ha pubblicato un’opera biografica intitolata Drinking is No Use, con il motto “Prima se dovevo salire sul palco, facevo rock. Ora sono io che spacco voi”.

X- Factor 2022

Nell’autunno del 2022, Rkomi sarà uno dei giudici ufficiali della nuova puntata di X Factor, insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Durante i live di X Factor 2022, Rkomi selezionerà la sua squadra, composta da Iako – Jacopo Rossetto, Joelle – Giorgia Turcato e i French Saints. Durante una delle serate live, sarà incantato dall’esibizione di Beatrice Quinta con il suo inedito Se$$o.

Fidanzata

Nel maggio 2022, Rkomi è stato visto in discoteca con Paola di Benedetto, showgirl, presentatrice ed ex del cantante Federico Rossi. La loro relazione è stata resa pubblica da Fedez e Chiara Ferragni, che hanno condiviso la notizia sui social media dopo aver cenato con la coppia. I due sono stati insieme per qualche settimana, prima di separarsi definitivamente. Rkomi ha attualmente una relazione con la famosa DJ Silvie Loto, che è stata resident al GOA di Roma e più recentemente a Milano.

Rkomi è molto legato alla cantante Tedua, con la quale è amico fin dall’infanzia e che considera come un fratello.

Instagram

Il profilo Instagram di Rkomi, che vanta 760 mila follower, viene regolarmente aggiornato con contenuti relativi alla sua carriera. Il suo post più recente annuncia l’uscita del suo ultimo brano, The Devil’s Tail, una collaborazione con Elodie.