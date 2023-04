“Hanno deciso di farlo all’Isola!” Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, rivelazione esplosiva sulla loro relazione in Honduras

Tutti in fibrillazione per la coppia di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi 2023! Davanti a Ilary Blasi e a tutto il pubblico hanno fatto un grande annuncio che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Gli è stato chiesto del loro rapporto e si sono aperti come un libro! È stato un momento commovente che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo.

Ma all’Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini non sono stati gli unici a fare notizia: anche Cristina Scuccia è stata protagonista! Quando la sua mamma ha saputo la notizia, ha pensato: “Ho pensato: “Cosa? Non hai ancora finito di cambiarti dal vestito della festa e già parti per l’isola?”. Ma poi ho pensato: “Vai così, ragazza, io ti seguo fino in fondo! Se trovi l’amore là fuori, sono d’accordo con te!”.

Isola dei Famosi 2023 – Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: cosa stanno combinando questi due? Probabilmente stanno facendo il botto, o forse stanno solo creando un po’ di caos!

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno finalmente parlato della loro relazione sull’Isola dei Famosi 2023. Come riporta il sito Today, Alessandro ha dichiarato, con un sorriso sfacciato: “Stiamo dimostrando al mondo che l’amore ha tutte le forme e le dimensioni! Sono così orgoglioso di noi. Credo che Simone non sia troppo preoccupato che io possa scappare con qualcun’altra – sono sicuro che ormai ha sentito che ho l’energia di un coniglietto Duracell!”.

Simone era verde d’invidia per Cecchi Paone, ma i due sono riusciti a ribaltare la situazione e a festeggiare il loro primo anno di fidanzamento sull’Isola. Ilary ha dichiarato che si tratta di una “zattera d’amore” e si sono scambiati qualche bacio. Quando le persone chiedono perché Simone stia così bene con Cecchi Paone, lei risponde con una battuta da vecchio film che le mamme e le nonne ricorderebbero: “Ti ho sposato per allegria”. Lui può essere serio e affidabile, ma la fa anche impazzire dalle risate.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono entrati nella storia! Sono diventati i capitani inaugurali della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, come annunciato su Instagram dalla pagina ufficiale. Inoltre, la tribù degli Accoppiados è immune: che fortuna!