I genitori di Filippo Turetta: “Il nostro figlio dormiva con l’orsacchiotto e pensava a Giulia… Cosa avremmo dovuto fare?”

Il caso di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchetti, ha scosso l’opinione pubblica. In questa intervista commovente, i genitori di Filippo, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, cercano di far luce su ciò che è accaduto e cercano risposte a domande che sembrano non avere spiegazioni facili.

Un Figlio “Irriconoscibile”

Filippo Turetta, il ragazzo che un tempo sembrava un “ragazzo modello,” è stato coinvolto in un crimine che ha scioccato tutti. Secondo quanto raccontato dai genitori, non c’è una spiegazione chiara per il suo comportamento. “Mi sembra impossibile. Ma poi dicono dello scotch, del coltello, non so cosa pensare…forse voleva sequestrarla per non farle dare la tesi e poi la situazione è degenerata. Secondo noi, gli è scoppiata qualche vena in testa. Non c’è davvero una spiegazione,” afferma Nicola Turetta.

Il Dolore di una Famiglia

Nicola ed Elisabetta esprimono il loro immenso dolore per la tragica morte di Giulia Cecchetti. Sono vicini alla famiglia della giovane vittima e si dicono devastati per ciò che è accaduto. Nonostante la tragedia, sentono il peso di essere additati come genitori inadeguati o come rappresentanti del patriarcato, un’accusa che respingono categoricamente.





Un Figlio Confuso

Quando Filippo è stato fermato, i genitori sostengono che fosse in uno stato di confusione. Hanno notato che vagava senza una meta e non è tornato a casa, suggerendo che aveva paura o che forse non aveva un piano preciso. Questo stato di confusione complica ulteriormente la comprensione di ciò che è accaduto.

In Attesa di Giustizia

I genitori non hanno ancora avuto l’opportunità di parlare direttamente con Filippo, ma sanno che è molto provato. Stanno aspettando di sapere se sarà estradato in Italia e, se non avverrà nei prossimi giorni, sono pronti ad organizzare un viaggio in Germania per raggiungerlo. Restano uniti al loro figlio nonostante l’orrore del crimine di cui è accusato.

La storia di Filippo Turetta è una tragedia che ha lasciato senza parole molti. I genitori, nonostante il dolore e la confusione, cercano risposte e giustizia per ciò che è accaduto. La loro storia ci ricorda quanto sia complesso comprendere i motivi dietro atti così terribili e come una famiglia possa cercare di affrontare una situazione così difficile.