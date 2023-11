Il clochard che ha incassato i 37mila€ al Superenalotto ha vinto ancora: “Stavolta un Gratta&Vinci”

Una Vittoria Inaspettata

Gianluigi, conosciuto affettuosamente come “Cassano”, è diventato una figura conosciuta in Italia grazie alle sue straordinarie vincite alla lotteria. Dopo aver vinto più di 37.000 euro al Superenalotto, aveva attirato l’attenzione di tutti. Tuttavia, questa non è stata l’unica volta che la fortuna ha sorriso a lui.

Il Gratta&Vinci che Ha Sorpreso Tutti

In una recente intervista, Gianluigi ha raccontato di come abbia continuato a giocare, anche con somme modeste, e alla fine ha vinto di nuovo. Questa volta, si è trattato di un Gratta&Vinci. Ha spiegato: “Ho continuato a giocare, sempre con parsimonia piccole somme, ma, siccome mi sento fortunato, ho continuato e ho fatto bene”. Questa nuova vittoria è arrivata dopo un periodo in cui i suoi fondi erano stati congelati e le tasse avevano mangiato gran parte dei suoi precedenti premi.

Una Nuova Prospettiva di Vita

Nonostante le difficoltà che ha affrontato, Gianluigi ora guarda al futuro con speranza. Ha spiegato come intende utilizzare il denaro vinto: “Come prima cosa devo prendere in affitto una casa e la sto cercando a Senigallia, che è la città dove sono stato accolto da tanti amici che mi hanno aiutato, anche economicamente. Voglio prendere la residenza qui così poi potrò fare richiesta di una casa popolare”. Questo rappresenta un enorme passo avanti nella sua vita, poiché finalmente potrà godere di un tetto sopra la testa.





I Sogni di “Cassano”

Gianluigi ha anche svelato alcuni dei suoi piani futuri. Ha detto: “Devo comprare una bicicletta per muovermi in città e mi devo iscrivere a scuola guida perché devo prendere la patente per essere più autonomo negli spostamenti”. Questi sono passi importanti verso una maggiore indipendenza e libertà di movimento.

La Realtà della Situazione

Nonostante le sue vittorie, Gianluigi è consapevole che il denaro vinto non lo metterà al riparo dalla povertà. Sa che dovrà cercare un lavoro per sostenersi in futuro quando i soldi finiranno. Tuttavia, rimane ottimista e grato per l’aiuto che ha ricevuto.

La storia di Gianluigi è un esempio di speranza e resilienza di fronte alle avversità. La sua determinazione nel cercare una vita migliore è ispirante e dimostra che, anche nelle circostanze più difficili, è possibile sperare in un futuro migliore.